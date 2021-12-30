В Волгоградской области мужчина сгорел заживо в квартире





Один человек погиб на пожаре в многоквартирном доме в Урюпинске. Как сообщили в экстренных службах региона, огонь унес жизнь 45-летнего мужчины. Его останки нашли в сгоревшей квартире.

В ГУ МЧС России по региону уточнили, что сообщение о пожаре в Урюпинске поступило на пульт оперативного дежурного в среду днем. В переулке Маховом в многоквартирном доме в одной из квартир горели домашние вещи на площади 26 кв.м. Пожар тушили 1,5 часа. Причина возгорания устанавливается.



