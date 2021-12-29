Расследования

Смерть - не причина: в Волгограде мусорный регоператор и коллекторы требуют денег с умершей 5 лет назад женщины

Расследования 29.12.2021 19:57
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29.12.2021 19:57


Региональный оператор по обращению с ТКО в Волгоградской области уже три года выставляет счета жительнице хутора Дорофеевский Надежде Романовой, которая скончалась пять лет назад - в феврале 2016 года. Как сообщили ИА "Высота 102" родственники женщины, они неоднократно обращались со всеми документами в ООО "Управление отходами - Волгоград", а после переименования организации - в ООО "Ситиматик-Волгоград", чтобы прекратить "вгонять" в долги мертвого человека.
В Волгограде проживает Александр Романов - сын Надежды Александровны. Мужчина не вступал в наследство, поэтому утратил право на имущество умершей матери. Она была единственным собственником частного дома №14 по улице Вязовая в хуторе Дорофеевский. Данные о собственности подтверждаются выпиской из ЕГРН, факт смерти - свидетельством о смерти. Также есть справка, выданная администрацией Генераловского сельского поселения Котельниковского района о том, что в доме №14 по ул. Вязовая никто не проживает, а право собственности на него не зарегистрировано. Эти документы родственники покойной предоставляли региональному оператору, но счета за вывоз мусора ей продолжают выставлять. За три года работы в Волгоградской области региональный мусорный оператор насчитал умершей женщине более 7,5 тысячи рублей долга за свои услуги.
"Это какой-то замкнутый круг. Региональный оператор вносит данные, которые мы предоставляем, в какую-то базу, но через некоторое время, видимо, происходит сбой и все начинается снова. Звонят коллекторы, требуют Надежду Александровну к телефону. Говорим, что она умерла, но это их не смущает. Они спрашивают, собираемся ли мы гасить долг перед Новым годом. Просто кошмарная ситуация, и как ее решить, мы не знаем", - рассказывают родственники. Александр Романов, переживший 5 лет назад смерть матери, пребывает в шоке от общения с коллекторами. Они снова и снова просят умершую женщину к телефону, а получая отказ, продолжают настойчиво требовать денег. 
ИА "Высота 102" обратилось за комментариями в ООО "Ситиматик-Волгоград".

В компании ответили, что начисление платы Романовой Н.А производится в соответствии с постановлением правительства РФ №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». «При отсутствии постоянно и временно проживающих в жилом помещении граждан объем коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами рассчитывается с учетом количества собственников такого помещения… неиспользование собственниками, нанимателями и иными лицами помещений не является основанием для невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги», - поясняется в ответе. Регоператор отмечает, что оснований для не начисления платы у ООО «Ситиматик-Волгоград» в настоящее время отсутствует.
По вопросу принятия наследства в компании сослались на статьи Гражданского кодекса РФ, согласно которым «принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследованное имущество». «Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества», - говорится в комментарии.
Также в компании пояснили, что между ООО «Ситиматик-Волгоград» и АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» заключен и действует агентский договор на клиентское обслуживание потребителей, а также на проведение информационно-вычислительных работ (перерасчет), начислению и учету поступившей платы потребителей за услуги по обращению с ТКО. 
«По вопросу начисления платы за услугу «Обращение с ТКО» наследнику жилого помещения по адресу: Волгоградская область, х.Дорофеевский, ул. Вязовая,д.14, необходимо обратиться в отдел по работе с населением АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» с заявлением и документами, подтверждающими заявленные сведения», - заявили в ООО «Ситиматик-Волгоград».

Отметим, что недавно прокуратура Волгоградской области озвучила данные масштабной поверки деятельности ООО "Ситиматик-Волгоград", проведенной после жалоб жителей региона прокурору области Денису Костенко. Установлено, что в Волгоградской области открыто 1 012 149 лицевых счетов, по которым проводится начисление коммунальной платы. Надзорные органы выявили более 10,7 тысячи случаев расчета платы за вывоз мусора при наличии некорректных данных о количестве проживающих в доме или квартире людей. Плата за утилизацию ТКО начислялась в том числе умершим или выписавшимся гражданам. Прокуратура обнаружила более тысячи случаев выставления платежей по несуществующим адресам. Еще 260 квитанций ушли в почтовые ящики сгоревших или полуразрушенных домов, где по факту никто не живет. Еще порядка 300 платежек были выставлены на один и тот же адрес разным людям, в том числе тем, которые никогда там не жили.

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