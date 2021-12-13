Мусорного регоператора заподозрили в обмане потребителей в Волгоградской области





Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области рассмотрит материалы большой прокурорской проверки в отношении ООО «Ситиматик-Волгоград» для привлечения к административной ответственности за обман потребителей. В адрес мусорного регоператора прокуроры направили 33 представления, которые сейчас находятся на рассмотрении, сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Проверку деятельности «Ситиматик-Волгоград» проводили территориальные прокуроры по поручению прокурора Волгоградской области Дениса Костенко. Установлено, что в Волгоградской области открыто 1 012 149 лицевых счетов, по которым проводится начисление коммунальной платы. Надзорные органы выявили более 10,7 тысяч случаев расчета платы за вывоз мусора при наличии некорректных данных о количестве проживающих в доме или квартире людей. Плата за утилизацию ТКО начислялась в том числе умершим или выписавшимся гражданам.

Прокуратура обнаружила более тысячи случаев выставления платежей по несуществующим адресам. Еще 260 квитанций ушли в почтовые ящики сгоревших или полуразрушенных домов, где по факту никто не живет. Еще порядка 300 платежек были выставлены на один и тот же адрес разным людям, в том числе тем, которые никогда там не жили.