Расследования

Мусорного регоператора заподозрили в обмане потребителей в Волгоградской области

Расследования 13.12.2021 17:06
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13.12.2021 17:06


Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области рассмотрит материалы большой прокурорской проверки в отношении ООО «Ситиматик-Волгоград» для привлечения к административной ответственности за обман потребителей. В адрес мусорного регоператора прокуроры направили 33 представления, которые сейчас находятся на рассмотрении, сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
Проверку деятельности «Ситиматик-Волгоград» проводили территориальные прокуроры по поручению прокурора Волгоградской области Дениса Костенко. Установлено, что в Волгоградской области открыто 1 012 149 лицевых счетов, по которым проводится начисление коммунальной платы. Надзорные органы выявили более 10,7 тысяч случаев расчета платы за вывоз мусора при наличии некорректных данных о количестве проживающих в доме или квартире людей. Плата за утилизацию ТКО начислялась в том числе умершим или выписавшимся гражданам.
Прокуратура обнаружила более тысячи случаев выставления платежей по несуществующим адресам. Еще 260 квитанций ушли в почтовые ящики сгоревших или полуразрушенных домов, где по факту никто не живет. Еще порядка 300 платежек были выставлены на один и тот же адрес разным людям, в том числе тем, которые никогда там не жили.
Масштабная проверка была организована после того, как прокуратура в Клетском районе вскрыла массу нарушений порядка начисления оплаты за коммунальную услугу по обращению с ТКО. Тогда поводом для реагирования послужила жалоба жительницы района, которую она озвучила прокурору области Денису Костенко на выездном личном приеме.

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