Факты незаконных рубок сосен выявлены в Волгоградской области

Добавим, незаконная рубка хвойных насаждений наказывается в уголовном порядке – виновному грозит не только крупный штраф, но и лишение свободы на срок до двух лет. В прошлом году подобные факты зафиксированы на территории Калачёвского, Камышинского и Серафимовичского районов.
Происшествия 26.12.2021 09:38
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26.12.2021 09:38
Добавим, незаконная рубка хвойных насаждений наказывается в уголовном порядке – виновному грозит не только крупный штраф, но и лишение свободы на срок до двух лет. В прошлом году подобные факты зафиксированы на территории Калачёвского, Камышинского и Серафимовичского районов.
В Кумылженском и Иловлинском районах Волгоградской области зафиксированы факты незаконной рубки деревьев хвойных пород. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомприроды, так, от вырубки около рабочего поселка Иловля семнадцати сосен ущерб составил около 135 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Всего на территории лесного фонда региона с начала декабря прошли 350 рейдов. В них задействованы более 500 инспекторов лесного хозяйства, сотрудников правоохранительных органов, органов местного самоуправления и казачества. Чтобы охватить одновременно как можно больше участков, применяются квадрокоптеры.Проверочные мероприятия продолжатся и в дни новогодних каникул: на всех постах ДПС по Волгоградской области организован досмотр автотранспорта на предмет законности перевозимой древесины.
Добавим, незаконная рубка хвойных насаждений наказывается в уголовном порядке – виновному грозит не только крупный штраф, но и лишение свободы на срок до двух лет. В прошлом году подобные факты зафиксированы на территории Калачёвского, Камышинского и Серафимовичского районов.
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