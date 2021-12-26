Факты незаконных рубок сосен выявлены в Волгоградской области





В Кумылженском и Иловлинском районах Волгоградской области зафиксированы факты незаконной рубки деревьев хвойных пород. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомприроды, так, от вырубки около рабочего поселка Иловля семнадцати сосен ущерб составил около 135 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Всего на территории лесного фонда региона с начала декабря прошли 350 рейдов. В них задействованы более 500 инспекторов лесного хозяйства, сотрудников правоохранительных органов, органов местного самоуправления и казачества. Чтобы охватить одновременно как можно больше участков, применяются квадрокоптеры.

Проверочные мероприятия продолжатся и в дни новогодних каникул: на всех постах ДПС по Волгоградской области организован досмотр автотранспорта на предмет законности перевозимой древесины.Добавим, незаконная рубка хвойных насаждений наказывается в уголовном порядке – виновному грозит не только крупный штраф, но и лишение свободы на срок до двух лет. В прошлом году подобные факты зафиксированы на территории Калачёвского, Камышинского и Серафимовичского районов.