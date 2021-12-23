Полезно знать

«Ситиматик-Волгоград» вошел в топ-20 лучших операторов по обращению с отходами

Полезно знать 23.12.2021 11:57
0
23.12.2021 11:57


ООО «Ситиматик-Волгоград» признано «Российским экологическим оператором» (РЭО) одной из лучших компаний в сфере обращения с отходами. Рейтинг составлен по итогам 11 месяцев 2021 года. Волгоградский регоператор занял 15 место в списке двадцати лучших. 
Как отметил глава ППК РЭО Денис Буцаев, рейтинг дает возможность оценить вклад региональных операторов в создание благоприятных условий для развития комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в России. Часть информации для рейтинга собрали из данных федеральной схемы обращения с отходами, другие - в результате социологического опроса.
Согласно оценочным критериям ППК РЭО «Ситиматик-Волгоград» набрал 92,6 баллов из ста возможных. На итоговую позицию компании в рейтинге повлияли, в том числе, собираемость платежей за вывоз отходов, работа с волонтерами, уровень удовлетворенности населением, а также просветительские акции. 
По заявлению главы ППК РЭО, такой «Зеленый рейтинг» теперь будут составлять ежегодно.
Отметим, что ООО «Ситиматик-Волгоград» оказывает услуги регионального оператора по обращению с ТКО на всей территории Волгоградской области. С 1 января 2019 года компания отвечает за экологически безопасное обращение с ТКО и контролирует их потоки по всей территории Волгоградского региона (6 городских округов, 32 муниципальных района и почти полторы тысячи населенных пунктов). В эксплуатации регионального оператора находится мусоросортировочная станция с проектной мощностью переработки ТКО 50 000 т/год, что позволяет производить отбор и реализовывать не менее восьми полезных фракций. 
Кроме этого, компания реализует активную просветительскую деятельность. С 2020 года сотрудники регоператора проводят экологические уроки в школах региона, которыми на сегодняшний день уже охвачено более тысячи учеников.
Разработана образовательная программа для подрастающего поколения «Школа экономики замкнутого цикла «Зеленый круг»», наглядные методические материалы которой пригодны для самостоятельного использования на сайте компании 34.citymatic.ru. В текущем году к сотрудничеству при проведении экоакций регоператором было привлечено порядка тысячи волонтеров, с которыми были реализованы более 30 мероприятий, в том числе, федерального масштаба, таких как «Вода России» и «Чистые игры». 
В предстоящем году «Ситиматик-Волгоград» готовит к открытию пункт приема вторсырья «Вторматик» в одном из районов областного центра, где жители Волгограда смогут сдавать вторичные материальные ресурсы (ВМР) и получать за них денежные средства.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

На "Бейкер стрит" всегда тепло! Квартиры с индивидуальным отоплением

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Звоните по телефону: +7-960-888-00-06

Полезно знать
23.12.2021 12:34
Полезно знать 23.12.2021 12:34
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
22.12.2021 15:03
Полезно знать 22.12.2021 15:03
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
22.12.2021 10:23
Полезно знать 22.12.2021 10:23
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
21.12.2021 15:44
Полезно знать 21.12.2021 15:44
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
18.12.2021 10:57
Полезно знать 18.12.2021 10:57
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
17.12.2021 14:40
Полезно знать 17.12.2021 14:40
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
16.12.2021 15:38
Полезно знать 16.12.2021 15:38
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
16.12.2021 14:04
Полезно знать 16.12.2021 14:04
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
15.12.2021 17:06
Полезно знать 15.12.2021 17:06
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
14.12.2021 21:28
Полезно знать 14.12.2021 21:28
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
13.12.2021 13:53
Полезно знать 13.12.2021 13:53
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
13.12.2021 13:16
Полезно знать 13.12.2021 13:16
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
11.12.2021 17:29
Полезно знать 11.12.2021 17:29
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
10.12.2021 10:44
Полезно знать 10.12.2021 10:44
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
09.12.2021 14:12
Полезно знать 09.12.2021 14:12
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

13:33
Росавтодор отчитался о темпах строительства обхода ВолгоградаСмотреть фотографии
13:00
В шести районах Волгограда запустят новогодние фейерверкиСмотреть фотографии
12:49
Мать юной волгоградской пловчихи отсудила у чиновников компенсацию расходов на соревнованияСмотреть фотографии
12:34
ТОП-11 оригинальных подарков на Новый годСмотреть фотографии
12:32
В Волгограде сгорел рейсовый автобус №2Смотреть фотографииCмотреть видео
12:27
Смертность от коронавируса в Волгоградской области снизилась до уровня октябряСмотреть фотографии
11:57
«Ситиматик-Волгоград» вошел в топ-20 лучших операторов по обращению с отходамиСмотреть фотографии
11:50
Волгоградстат подсчитал стоимость салата оливьеСмотреть фотографии
11:47
В Волгограде сгорела иномарка представительского классаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:35
Автовладелец взыскала с ТРК в Волгограде ущерб за разбитую глыбой льда «Пежо»Смотреть фотографии
11:24
В замерзающий город Волгоградской области отправились спасателиСмотреть фотографии
11:20
Банк «Открытие»: в 2022 году цены на жилье могут снизиться на 3-5%Смотреть фотографии
10:56
В Волгограде зажатого в машине пенсионера вызволяли с помощью бензопилыСмотреть фотографииCмотреть видео
10:32
Часть Урюпинска Волгоградской области осталась без тепла и водыСмотреть фотографии
10:16
Винни-Пух на Елке Желаний: сотрудники «ЕвроХим-ВолгаКалия» подарили доброе новогоднее чудо воспитанникам социального центраСмотреть фотографии
08:56
Директора бюджетных волгоградских СМИ готовятся задать вопрос на пресс-конференции ПутинаСмотреть фотографии
20:47
В свой профессиональный праздник энергетики подвели итоги уходящего годаСмотреть фотографии
20:38
В больницах Саратова остаются трое пострадавших в ДТП с автобусом из Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:28
«Легкие» деньги: волгоградцев завлекают объявлениями с космической доходностьюСмотреть фотографии
17:58
Волгоградская область перевыполнила цель по созданию потоков-образцов на предприятияхСмотреть фотографии
17:33
В Волгограде фигурант дела об убийстве из-за ссоры в школьном чате останется в СИЗО до весныСмотреть фотографии
17:14
Огромную елку из металла монтируют у "Волгоград Арены"Смотреть фотографии
17:03
Новому директору парка «Волго-Ахтубинская пойма» повысили зарплатуСмотреть фотографии
16:28
Отвергнутый поклонник обвинил волгоградку в воровствеСмотреть фотографии
15:46
В Волгограде псевдоинвалиду присудили огромный штрафСмотреть фотографии
15:09
Депутаты Волгоградской облдумы лишат административный кодекс эротикиСмотреть фотографии
15:03
В Волгограде начал работу сервис быстрой доставки Ozon ExpressСмотреть фотографии
14:28
«Волжские стоки» наказали за просрочку экологических платежейСмотреть фотографии
13:00
Самолет Уфа – Ростов-на-Дону из-за снегопада приземлился в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:54
УЦН 2.0: мобильная связь от «Ростелекома» пришла в 33 малых поселения Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 