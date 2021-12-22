Волгоградская область перевыполнила цель по созданию потоков-образцов на предприятиях

Экономика 22.12.2021 17:58
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22.12.2021 17:58
Волгоградская область на 110% перевыполнила показатель 2021 года национального проекта «Производительность труда» по созданию потоков-образцов на предприятиях.
«Поток-образец — это производственный участок, который стал эталонным после преобразования в рамках нацпроекта «Производительность труда». В этой работе принимают участие эксперты Регионального центра компетенций в области повышения производительности труда и сотрудники предприятий-участников нацпроекта. Результатом их создания становится улучшение экономических показателей без дополнительных вложений, только за счет использования инструментов бережливых технологий», —отметил Директор регионального центра компетенций Максим Логунов.
Например, при поддержке Регионального центра компетенций в сфере производительности труда на Камышинском крановом заводе успешно создан поток-образец на участке сборки нижней, поворотной рам и выносных балок. Благодаря внедрению механизмов бережливого производства время протекания процесса было уменьшено на 104 минуты, а выработка продукции увеличена с 12 до 16 кранов.
Всего за время существования проекта в регионе было создано 11 потоков при плановом показателе 10. Так, под руководством РЦК потоки-образцы были созданы на семи предприятиях: «Концессии водоснабжения», МБУ «Северное», «Любимый город», «Форте ПромГмбХ», МУП «Метроэлектротранс», «Камышинский крановый завод» и «Производственная компания «ДИА». Остальные четыре предприятия самостоятельно внедрили инструменты бережливого производства, создав поток-образец, и показали хорошие результаты по росту производительности.
На текущий момент в регионе повышают эффективность производственных процессов благодаря реализации нацпроекта «Производительность труда» 47 компаний.
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