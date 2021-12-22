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УЦН 2.0: мобильная связь от «Ростелекома» пришла в 33 малых поселения Волгоградской области

Телеком 22.12.2021 12:54
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22.12.2021 12:54


«Ростелеком» в рамках второго этапа федеральной программы устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) в 2021 году обеспечил сотовой связью четвертого поколения и высокоскоростным мобильным интернетом (4G/LTE) 33 населенных пункта в 18 районах Волгоградской области.
Проект реализуется по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минфцифры) и включает установку вышек связи в малых населенных пунктах с численностью от 100 до 500 жителей. Проект УЦН 2.0 на Юге России охватит 2 428 населенных пунктов до конца 2030 года. 
«В Волгоградской области цифровые технологии внедряются во многие сферы деятельности предприятий и организаций. Реализация федерального проекта УЦН 2.0 дает сельчанам широкий доступ к информации и онлайн услугам. Это и улучшает качество жизни на селе, и делает ее более привлекательной для проживания и работы. Эти факторы важны для нас, так как способствует развитию региона в целом», — отметил Алексей Кидалов, председатель комитета информационных технологий Волгоградской области.
Технические специалисты национального цифрового провайдера установили базовые станции сотовой связи в хуторах Приморский, Братский, Светлый Лог и Степной Калачевского района, Новоцарицынский Клетского района,Самолшинский и Исакиевский Алексеевского района; селах Александровка и Краснополье Киквидзенского района,Студено-Яблоновка Городищенского района,Краснополье Нехаевского района, с. Крячки Котовского района, с. Беляевка Старополтавского района; поселках Луговой Светлоярского района, Максима Горького Среднеахтубинского района, Восьмое марта Ленинского района и других малых населенных пунктах региона.
«Волгоградская область занимает большую территорию, и наличие современной связи для небольших деревень и хуторов имеет огромное социальное значение. Теперь для сельчан становятся доступными электронные государственные услуги, дистанционное образование и прочие возможности беспроводного интернета и мобильной связи. Программа рассчитана на несколько лет, поэтому в следующем году мы продолжим строительство базовых станций», — рассказал Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала «Юг» ПАО «Ростелеком».
До конца 2030 года современная связь появится в более чем в 24 тыс. малых поселений во всех регионах страны. На Юге России до 2030 года она станет доступна в 2 428 населенных пунктах.

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