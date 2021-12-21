Водитель и пассажир «буханки» пострадали в лобовом ДТП в Волгограде

Происшествия 21.12.2021 10:15
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21.12.2021 10:15
Водитель «буханки» и его 57-летний пассажир пострадали в лобовом столкновении с грузовиком в Тракторозаводском районе Волгограда, сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД. По предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие случилось накануне рано утром. 57-летний водитель «ГАЗ-3502» двигался со стороны улицы Костюченко в сторону улицы Алюминиевой, не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем УАЗ под управлением 46 летнего водителя. От сильного удара машины отбросило в разные стороны.
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области
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