Чиновники хотят снести позорящее Волгоград наследие бывшего депутата Госдумы

Общество 20.12.2021 16:11
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20.12.2021 16:11
Администрация Центрального района Волгограда обратилась в арбитражный суд с иском о признании самовольной постройкой комплекса зданий на ул. Чуйкова 65 65а и его сносе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе арбитража, ответчиками по иску являются ООО «ГЛОР», ПАО «Промсвязьбанк», ОО «Маркёр» и ИП Фоломеев Ю.А.
Бывший Дом молодежи состоит из девятиэтажного, двухэтажного и трехэтажного зданий с общими стенами. Собственниками указанных зданий являются ответчики.
В июне 2021 года распоряжением главы администрации Центрального района Волгограда была создана комиссия по осмотру нежилого здания, которое не эксплуатируется уже много лет и представляет собой печальное зрелище. Здесь отсутствуют окна, а несущие конструкции оказались поврежденными из-за воздействия атмосферных осадков и ветров. При этом вид здания, которое стоит рядом с мостом через Волгу, неизменно вызывает ужас и недоумение у туристов. Во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году растерзанный бывший Дом молодежи прикрывали фальшфасадом.
В случае принятия решения о сносе позорящего Волгоград объекта и вступления в законную силу решения суда мрачная многоэтажка должна быть снесена в течение месяца. Первое заседание по иску администрации Центрального района Волгограда к собственникам бывшего Дома молодежи состоится в арбитражном суде 27 декабря.
Справка. Дом молодежи был построен в Волгограде в 70-е годы. Здесь располагалась гостиница, ресторан и школа комсомольского актива. Во время перестройки в бывшем Доме молодежи открылись офисы и один из первых ночных клубов «Корона». Здание находится в запустении с 2007 года. До недавнего времени оно являлось собственностью находящегося в бегах бывшего депутата Госдумы Олега Михеева, однако затем было продано на торгах.
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