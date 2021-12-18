Оказание услуг ГИБДД в регионах приостановлено из-за технического сбоя





Оказание услуг ГИБДД в регионах РФ, в том числе Волгоградской области, приостановлено из-за технического сбоя в функционировании Федеральной информационной системы Госавтоинспекции. Как сообщает МВД России, региональные подразделения Госавтоинспекции были вынуждены приостановить оказание государственных услуг гражданам, связанных с регистрацией автомототранспортных средств, выдачей водительских удостоверений, а также ограничить доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД.

В настоящее время специалисты ведомства проводят работы по устранению последствий технического сбоя. МВД России приносит свои извинения в связи с доставленными гражданам неудобствами.



