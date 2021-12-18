Федеральные новости

Оказание услуг ГИБДД в регионах приостановлено из-за технического сбоя

Федеральные новости 18.12.2021 13:40
0
18.12.2021 13:40


Оказание услуг ГИБДД в регионах РФ, в том числе Волгоградской области, приостановлено из-за технического сбоя в функционировании Федеральной информационной системы Госавтоинспекции. Как сообщает МВД России, региональные подразделения Госавтоинспекции были вынуждены приостановить оказание государственных услуг гражданам, связанных с регистрацией автомототранспортных средств, выдачей водительских удостоверений, а также ограничить доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД.
В настоящее время специалисты ведомства проводят работы по устранению последствий технического сбоя. МВД России приносит свои извинения в связи с доставленными гражданам неудобствами.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

На "Бейкер стрит" всегда тепло! Квартиры с индивидуальным отоплением

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Звоните по телефону: +7-960-888-00-06

Федеральные новости
16.12.2021 15:52
Федеральные новости 16.12.2021 15:52
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.12.2021 08:03
Федеральные новости 13.12.2021 08:03
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
08.12.2021 17:38
Федеральные новости 08.12.2021 17:38
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
01.12.2021 11:37
Федеральные новости 01.12.2021 11:37
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.11.2021 10:17
Федеральные новости 28.11.2021 10:17
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
25.11.2021 15:08
Федеральные новости 25.11.2021 15:08
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.11.2021 10:31
Федеральные новости 24.11.2021 10:31
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
19.11.2021 08:28
Федеральные новости 19.11.2021 08:28
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.11.2021 09:16
Федеральные новости 17.11.2021 09:16
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.11.2021 17:17
Федеральные новости 16.11.2021 17:17
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.11.2021 20:21
Федеральные новости 15.11.2021 20:21
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.11.2021 08:39
Федеральные новости 13.11.2021 08:39
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.11.2021 14:24
Федеральные новости 11.11.2021 14:24
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
02.11.2021 08:14
Федеральные новости 02.11.2021 08:14
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
01.11.2021 18:05
Федеральные новости 01.11.2021 18:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:48
Восемь жителей Волгоградской области пострадали в крупном ДТП с автобусом в СаратовеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:00
«Это замечательно!»: режиссер Никита Михалков пришел в Александро-Невский собор в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:00
Прямая линия с губернатором Волгоградской области собрала рекордную телеаудиториюСмотреть фотографии
13:40
Оказание услуг ГИБДД в регионах приостановлено из-за технического сбояСмотреть фотографии
12:29
«Ехал напролом»: авария с черным внедорожником в Волгограде попала на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:12
Автобус сбил пешехода на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
12:02
В Волгоградской области изменился уровень коллективного иммунитета к COVID-19Смотреть фотографии
11:10
Под Волгоградом 30 человек переехали из трущоб в новостройкуСмотреть фотографии
10:57
«Мокрый» снегопад ожидают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:28
Новую вакцину от COVID-19 протестировали на кроликах в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:52
На АЗС в Волгоградской области потушили пожар: есть пострадавшиеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:20
В природном парке Волгоградской области пересчитали краснокнижного зверькаСмотреть фотографии
20:34
Селянин в Волгоградской области зарезал собутыльника из-за оскорбленияСмотреть фотографии
19:44
«Горим и тонем»: в Волгограде жильцы разваливающегося барака взмолились о расселенииСмотреть фотографииCмотреть видео
17:56
Волжанам грозит транспортный коллапс из-за исков чиновников к УФАССмотреть фотографии
17:26
В Волгограде задержали обкрадывающих пенсионеров «соцработников»Смотреть фотографииCмотреть видео
16:49
Авиаполк поделился кислородом с COVID-пациентами в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:13
Власти Волгограда спустят в унитазы более 1 миллиона рублейСмотреть фотографии
15:20
Сотрудники АО «КАУСТИК» получили награды за победу и призовые места в региональном конкурсе профмастерстваСмотреть фотографии
15:13
Губернатор нацелил волгоградских силовиков и чиновников на работу в новогодние праздникиСмотреть фотографии
15:12
Замглавы администрации Волжского оставили под домашним арестомСмотреть фотографии
14:40
Топ пять небанальных подарков в год тиграСмотреть фотографии
14:27
Городу Волгоградской области выбрали нового главуСмотреть фотографии
14:13
Волгоградская область по уровню смертности от коронавируса вошла в пятерку регионов РФСмотреть фотографии
13:56
В Волгограде «Облэкспертиза» купила iPhone последней модели за 110 тысяч рублейСмотреть фотографии
13:31
Волгоградская школьная столовая признана одной из лучших в РоссииСмотреть фотографии
13:13
Вскрыты новые аферы при ликвидации свалок в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:51
Проезд в общественном транспорте Волгограда подорожает с нового годаСмотреть фотографии
12:40
Волгоградке назначили третий штраф за вторжение в Роспотребнадзор без маскиСмотреть фотографии
12:28
Жителя Волгоградской области осудили за терроризм в интернетеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 