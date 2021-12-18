Оказание услуг ГИБДД в регионах приостановлено из-за технического сбоя

Федеральные новости 18.12.2021 13:40
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18.12.2021 13:40
Оказание услуг ГИБДД в регионах РФ, в том числе Волгоградской области, приостановлено из-за технического сбоя в функционировании Федеральной информационной системы Госавтоинспекции. Как сообщает МВД России, региональные подразделения Госавтоинспекции были вынуждены приостановить оказание государственных услуг гражданам, связанных с регистрацией автомототранспортных средств, выдачей водительских удостоверений, а также ограничить доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД.
В настоящее время специалисты ведомства проводят работы по устранению последствий технического сбоя. МВД России приносит свои извинения в связи с доставленными гражданам неудобствами.
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