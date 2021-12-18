«Смотрите, что творится»: в Волгоградской области подорожали новогодние елки

Общество 18.12.2021 17:01
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18.12.2021 17:01
Цены на новогодние сосны и ели неприятно удивляют жителей Волгоградской области, которые потянулись на открывшиеся елочные базары. Как сообщает ИА «Высота 102», стоимость новогодних деревьев выросла примерно в полтора раза. Если в прошлом году пушистую красавицу в полтора метра высотой можно было приобрести рублей за 300-400, то теперь – за 500-600. Соответственно, двухметровая сосна стоит под тысячу рублей. Волгоградцы задают продавцам вопросы: «Почему так дорого?». «А вы посмотрите, что с ценами творится, - отвечают они покупателям. – Поднялись закупочные цены в лесных хозяйствах и перевозка, ведь бензин-то сильно подорожал».Тем не менее, многие не отказываются от намерения купить пахнущие предстоящим новым годом деревья. «Снега нет, а так, елку поставил – и настроение получше», - признаются волгоградцы.
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