«Смотрите, что творится»: в Волгоградской области подорожали новогодние елки





Цены на новогодние сосны и ели неприятно удивляют жителей Волгоградской области, которые потянулись на открывшиеся елочные базары. Как сообщает ИА «Высота 102», стоимость новогодних деревьев выросла примерно в полтора раза. Если в прошлом году пушистую красавицу в полтора метра высотой можно было приобрести рублей за 300-400, то теперь – за 500-600. Соответственно, двухметровая сосна стоит под тысячу рублей. Волгоградцы задают продавцам вопросы: «Почему так дорого?». «А вы посмотрите, что с ценами творится, - отвечают они покупателям. – Поднялись закупочные цены в лесных хозяйствах и перевозка, ведь бензин-то сильно подорожал».

Тем не менее, многие не отказываются от намерения купить пахнущие предстоящим новым годом деревья. «Снега нет, а так, елку поставил – и настроение получше», - признаются волгоградцы.