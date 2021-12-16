Один человек погиб и трое ранены в лобовом ДТП в Волгоградской области





В лобовом ДТП погиб один человек и трое пострадали в Урюпинском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, страшная авария произошла на 3 километре автодороги «Урюпинск - хутор Первомайский».

По предварительным данным, минувшим днем 44-летний водитель «ВАЗ-11183» двигался со стороны станицы Михайловской в сторону Урюпинска и не справился с управлением. Мужчина выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Kalina под управлением 40-летнего водителя. В результате ДТП оба водителя и 38-летний пассажир «Лады» госпитализированы. Вторая пассажирка Lada Kalina от полученных травм скончалась на месте.



