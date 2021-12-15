Легковушка влетела в грузовик в Волгоградской области





Автомобиль Lada Granta вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком ЗИЛ-130 в Иловлинском районе Волгоградской области. В результате ДТП 21-летний водитель легковушки доставлен в больницу, сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД.

По предварительным данным, накануне днем водитель Lada Granta двигался со стороны хутора Вертячий в сторону станицы Качалинская. Молодой человек не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. От сильного удара легковушку смяло, с левой стороны отвалились двери.



