Экономика

Клиенты ВТБ могут заблокировать мобильный и интернет-банк из-за угрозы мошенников

Экономика 15.12.2021 09:54 Новости компаний
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15.12.2021 09:54 Новости компаний


В мобильном приложении ВТБ Онлайн появилась возможность блокировки доступа в личный кабинет, если у клиента возникли сомнения в безопасности его учетной записи. На первом этапе опция доступна в версии на Android, а в первом квартале 2022 года появится на платформе iOS.
Чтобы заблокировать доступ в ВТБ Онлайн, клиенту нужно перейти в профиль пользователя, во вкладке «Настройки» выбрать раздел «Вход и безопасность», а затем — «Заблокировать учетную запись». После блокировки личного кабинета воспользоваться приложением и интернет-банком станет невозможно. Разблокировать доступ клиент сможет в любом офисе ВТБ, достаточно пройти идентификацию по паспорту или другому документу, удостоверяющему личность.
«В этом году клиенты российских банков столкнулись с беспрецедентным уровнем мошеннической активности. Только ВТБ с начала года отразил более миллиона атак злоумышленников. В ответ на киберугрозы мы постоянно совершенствуем способы защиты клиентов и внедряем передовые технологии для сохранения их средств. Новинкой ВТБ Онлайн стала возможность самостоятельной блокировки доступа в мобильный и интернет-банк, если вы, к примеру, поняли, что вам звонили мошенники и могли уточнить ваши персональные данные. Теперь клиент сможет не тратить время на звонок в контакт-центр и защитить свои деньги сам. Особенно ценной эта опция станет в период предновогоднего ажиотажа, когда злоумышленники могут «подловить» своих потенциальных «жертв» на невнимательности или усталости под конец года», - комментирует руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.
В чат-боте ВТБ Онлайн организован сбор данных о номерах телефонах мошенников и фишинговых сайтах, которые банк анализирует и передает на дальнейшую блокировку. Ежемесячно только эта опция позволяет выявить более 150 тыс. номеров мошенников. Также в разработке сервис в ВТБ Онлайн по проверке веб-адресов на предмет фишинга, чтобы клиенты могли убедиться в благонадежности ссылки на сторонний ресурс.
Кроме того, ВТБ предлагает клиентам застраховать свои средства от мошенников. Действие полиса на большинстве тарифов распространяется на счета и карты, открытые клиентом во всех российских банках, и покрывает все основные типы мошеннических списаний, включая хищение денег с помощью методов социальной инженерии – когда злоумышленники обманом получили от клиента данные его карты или пароль от личного кабинета по телефону, в SMS или через мессенджеры. На сегодня услугой воспользовались уже свыше 25 тыс. клиентов банка. Кроме того, с сентября ВТБ как социально ответственный банк бесплатно обеспечивает страховкой от мошенничества всех клиентов, получающих пенсию на карту ВТБ.
По итогам 11 месяцев ВТБ защитил от хищения средства клиентов на сумму более 14 млрд рублей — это на 66% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За январь-ноябрь банк отразил более 1 млн атак мошенников, что на 10% превышает уровень за 11 месяцев 2020 г. Спасти удалось средства более 80 тыс. клиентов, вовремя заблокировав переводы на 170 тысяч рублей в среднем на каждого из них.

 

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