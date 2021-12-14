Экономика

ВТБ предложил подписку на автомобиль пользователям сайта "Авито"

Экономика 14.12.2021 14:49 Новости компаний
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14.12.2021 14:49 Новости компаний


ВТБ запустил сервис долгосрочной аренды машины на популярном ресурсе "Авито". Посетители сайта могут подобрать новое транспортное средство и начать им пользоваться, не приобретая его. В ближайшее время возможность оформить заявку на сервис появится в ВТБ Онлайн.
«Как форма владения автомобиля подписка вышла на рынок России совсем недавно, и  мы видим в ней большой потенциал. При регулярном использовании машины такая модель оказывается для клиента на 40% выгоднее каршеринга, а ежемесячный платёж – ниже, чем по автокредиту. По нашим прогнозам, к 2025 году сервис подписки может занимать 15-20% всего отечественного рынка новых автомобилей», – комментирует начальник управления "Автокредитование" ВТБ Иван Жигарев.
Группа ВТБ запустила новую услугу в середине ноября. Стоимость аренды нового транспортного средства составляет от 29 тысяч рублей в месяц. В эту сумму уже входит регистрация транспорта в ГИБДД, техобслуживание, страхование, уплата налогов, круглосуточная помощь на дороге, вызов аварийного комиссара, замена расходных материалов и сезонных комплектов шин, в том числе их хранение. Авансовые платежи за сервис не взимаются. Минимальный срок подписки – полгода, максимальный – два года.
Аренда автомобиля доступна с минимальным набором документов – понадобятся только паспорт и водительское удостоверение. Оформить подписку может любой клиент, достигший 21 года, стаж вождения неважен. Перед началом аренды необходимо внести минимальный обеспечительный платеж – 20 тысяч рублей, который вернется в конце ее срока, при этом предоставления документов, подтверждающих доход, не требуется. Контрактный пробег машины составляет до 20 тысяч км в год, передвижение возможно по всей территории России.
Подать заявку на аренду автомобиля по подписке можно на сайте ВТБ, в ближайшее время такая возможность станет доступна в ВТБ Онлайн. Подобрать транспортное средство и ознакомиться с условиями подписки можно также в соответствующем разделе "Авито Авто".
«Авито Авто — крупнейший сайт по продаже автомобилей с многомиллионной аудиторией. Поэтому для вывода на автомобильный рынок нового сервиса ВТБ мы предложили наш флагманский продукт Brandspace, благодаря которому рекламодатель получает огромный трафик всей платформы Авито. Уверены, что новый сервис от ВТБ, безусловно, будет успешен на рынке. А благодаря проекту Brandspace о новой услуге ВТБ узнает огромное количество пользователей Авито, что позволит проекту достичь поставленных целей», — комментирует руководитель отдела медиапродаж в Авито Виктория Шумилина.
В настоящее время оформление подписки на автомобиль в ВТБ доступно в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре. В 2022 году банк планирует расширить количество регионов, в которых доступен сервис.
«Следующий год будет очень важным для нашего нового сервиса. Мы будем донастраивать продукт с учетом опыта первых сделок, заниматься повышением уровня комфорта клиентов на пути взаимодействия с нашей компанией, чтобы сделать подписку на автомобиль максимально удобной услугой. В 2022 году планируем поставить на дорогу до 3 тысяч машин в рамках этого проекта, для этого будем продолжать расширять продуктовое предложение и увеличивать число партнерских площадок», - отмечает директор по продажам продуктов автолизинга ВТБ Лизинг Артем Киселев.
В рамках новой услуги клиент может выбрать любую машину таких брендов, как Nissan, Skoda, Volkswagen, Renault, Kia, Haval, Audi, Mercedes-Benz, Land Rover и других. ВТБ предлагает два варианта подбора автомобиля: из представленных на витрине сервиса или под заказ. Забрать автомобиль клиент может как в дилерском центре в городе проживания, так и оформить доставку.

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