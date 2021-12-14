



Вынужденную посадку сегодня совершил в Волгограде самолет авиакомпании "Руслайн". Как сообщили в пресс-службе волгоградского аэропорта, лайнер следовал по маршруту Краснодар-Архангельск. На борту самолета Bombardier CRJ-200 одному из пассажиров стало плохо. Командир воздушного суда принял решение о посадке в Волгограде. В 9:38 самолет благополучно приземлился в аэропорту города-героя. Пассажира сняли с рейса и передали бригаде скорой помощи.

В настоящее время 43 пассажира из Краснодара находятся в волгоградском аэропорту и ждут вылета в Архангельск.



