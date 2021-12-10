Покрывшуюся маслянистыми пятнами реку в Волгоградской области проверят чиновники





Инспектор комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области выехал во Фролово для проверки состояния реки Арчеды, вода в которой в очередной раз изменила свой цвет . При обнаружении следов слива в водоем посторонних жидкостей чиновники вызовут специалистов ГБУ ВО «Региональный центр экологического контроля» для отбора проб. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в облкомприроды.

Напомним, жители Фролово сообщили сегодня, что водную поверхность затянули коричневые масляные пятна явно от каких-то нефтепродуктов. Причем это произошло в том же месте, где в начале этого года наблюдался мор рыбы, после чего вода в реке покраснела. Тогда по результатам проверки выяснилось, что причиной гибели рыбы и изменения цвета воды стали сбросы фекальных стоков.

Прокуратура также установила, что в ливневой канализации отсутствовали средства измерения объемов сброса сточных вод и очистных сооружений. Руководство администрации Фролово, поясняли в надзорном органе, не занималось модернизацией и реконструкцией ливневой канализации, не выделяли из бюджета средства на эти цели, в связи с чем в адрес чиновников было внесено представление об устранении выявленных нарушений. Должностные лица также были привлечены к административной ответственности.