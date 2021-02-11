Расследования

Пробы воды из покрасневшей реки в Волгоградской области шокировали

Расследования 11.02.2021 13:53
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11.02.2021 13:53


Стали известны результаты проверки, проведенной в связи с массовой гибелью рыбы в реке Арчеда. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, согласно результатам исследований, проведенных специалистами лаборатории гидрохимии и токсикологии Волгоградского филиала ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии», а также ФГБУ Центра лабораторного анализа и технических измерений по ЮФО, основной причиной массовой гибели рыбы в Арчеде стало «существенное снижение содержания растворенного в воде кислорода вследствие залпового поступления загрязняющих веществ органического происхождения, для минерализации которых потребляется большое количество растворенного в воде кислорода».
Кроме того, в пробах воды обнаружены марганец, железо, медь и нефтепродукты, содержание которых превышает предельно допустимые концентрации.
Уже установлено, что загрязнение реки произошло через водосброс ливневой канализации. 
Поступление в реку загрязняющих веществ органического происхождения привело к массовой гибели рыбы в количестве более 3800 штук – в основном это была молодь плотвы. По предварительным данным, ущерб водным биологическим ресурсам превысил 260 тысяч рублей.
Материалы надзорной проверки направлены Фроловской межрайонной прокуратурой в СО по Фроловскому району СУ СК РФ по Волгоградской для проведения процессуальной проверки на предмет установления признаков состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.250 УК РФ (загрязнение поверхностных вод, повлекшее массовую гибель животных). Ход и результаты проверки взяты прокуратурой на контроль.
Кроме того, прокуратурой установлено, что причинами, способствовавшими загрязнению реки, явилось отсутствие в ливневой канализации средств измерения объемов сброса сточных вод и сооружений по очистке стоков. Соответствующее техническое задание на выполнение мероприятий по модернизации и реконструкции ливневой канализации администрацией городского округа Фролово не утверждалось, денежные средства на реализацию указанных мероприятий не выделялись.
В адрес администрации Фролово и ООО «Водоканал» внесены представления об устранении выявленных нарушений. Также прокуратурой инициировано привлечение должностных лиц к административной ответственности по ст.7.6 КоАП РФ (использование водного объекта с нарушением установленных условий), ст.8.45 КоАП РФ (невыполнение требований по оборудованию объектов, расположенных в границах водоохранных зон, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения).
Ранее, напомним, в начале года сообщалось о массовой гибели рыбы в реке Арчеда. Почти одновременно с этим местные жители заметили и странное покраснение водоема. 
Проверку также проводили инспекторы облкомприроды. По их выводам, река покраснела из-за сброса в нее фекальных стоков.

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