Пробы воды из покрасневшей реки в Волгоградской области шокировали

Расследования 11.02.2021 13:53
0
11.02.2021 13:53
Стали известны результаты проверки, проведенной в связи с массовой гибелью рыбы в реке Арчеда. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, согласно результатам исследований, проведенных специалистами лаборатории гидрохимии и токсикологии Волгоградского филиала ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии», а также ФГБУ Центра лабораторного анализа и технических измерений по ЮФО, основной причиной массовой гибели рыбы в Арчеде стало «существенное снижение содержания растворенного в воде кислорода вследствие залпового поступления загрязняющих веществ органического происхождения, для минерализации которых потребляется большое количество растворенного в воде кислорода».
Кроме того, в пробах воды обнаружены марганец, железо, медь и нефтепродукты, содержание которых превышает предельно допустимые концентрации.
Уже установлено, что загрязнение реки произошло через водосброс ливневой канализации.
Поступление в реку загрязняющих веществ органического происхождения привело к массовой гибели рыбы в количестве более 3800 штук – в основном это была молодь плотвы. По предварительным данным, ущерб водным биологическим ресурсам превысил 260 тысяч рублей.
Материалы надзорной проверки направлены Фроловской межрайонной прокуратурой в СО по Фроловскому району СУ СК РФ по Волгоградской для проведения процессуальной проверки на предмет установления признаков состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.250 УК РФ (загрязнение поверхностных вод, повлекшее массовую гибель животных). Ход и результаты проверки взяты прокуратурой на контроль.
Кроме того, прокуратурой установлено, что причинами, способствовавшими загрязнению реки, явилось отсутствие в ливневой канализации средств измерения объемов сброса сточных вод и сооружений по очистке стоков. Соответствующее техническое задание на выполнение мероприятий по модернизации и реконструкции ливневой канализации администрацией городского округа Фролово не утверждалось, денежные средства на реализацию указанных мероприятий не выделялись.
В адрес администрации Фролово и ООО «Водоканал» внесены представления об устранении выявленных нарушений. Также прокуратурой инициировано привлечение должностных лиц к административной ответственности по ст.7.6 КоАП РФ (использование водного объекта с нарушением установленных условий), ст.8.45 КоАП РФ (невыполнение требований по оборудованию объектов, расположенных в границах водоохранных зон, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения).
Ранее, напомним, в начале года сообщалось о массовой гибели рыбы в реке Арчеда. Почти одновременно с этим местные жители заметили и странное покраснение водоема.
Проверку также проводили инспекторы облкомприроды. По их выводам, река покраснела из-за сброса в нее фекальных стоков.
Реклама
Жителю Волгоградской области вынесли приговор за призыв к геноциду евреев11.02.2021 12:52
Расследования 11.02.2021 12:52
Силовики пресекли в Волгограде хитроумный план заработка на дорогом авто из Москвы (ВИДЕО)11.02.2021 10:41
Расследования 11.02.2021 10:41
Александр Бастрыкин назначил служебную проверку в СУ СК по Волгоградской области10.02.2021 21:17
Расследования 10.02.2021 21:17
"ГиКнулись, что ли?": жители дома в Волгограде дошли до президента из-за счетов за отопление10.02.2021 20:29
Расследования 10.02.2021 20:29
Трое из 20 обвиняемых в хищениях с нефтезавода в Волгограде идут под суд10.02.2021 17:32
Расследования 10.02.2021 17:32
В Волгограде убивший отца школьницы Мелконян не вышел из СИЗО10.02.2021 17:21
Расследования 10.02.2021 17:21
Волгоградец осужден за молчание о планах друга совершить теракт10.02.2021 15:51
Расследования 10.02.2021 15:51
Вышедшего из тюрьмы телефонного мошенника судят в Волгограде за обман 11 человек10.02.2021 10:26
Расследования 10.02.2021 10:26
Молодая чеченка бросила троих детей ради поиска биологических родителей в Волгограде09.02.2021 20:44
Расследования 09.02.2021 20:44
То ли девочка, а то ли виденье: волжанин назвался проституткой и заработал 112 тысяч рублей09.02.2021 18:32
Расследования 09.02.2021 18:32
Под Волгоградом двое начальников-энергетиков за деньги и мясо уменьшили турбазе счет за свет09.02.2021 12:48
Расследования 09.02.2021 12:48
Двое волгоградцев идут под суд за покупку огромной краснокнижной рыбы08.02.2021 17:22
Расследования 08.02.2021 17:22
Московский бизнесмен останется в колонии за аферу при ремонте Волжской ГЭС08.02.2021 16:18
Расследования 08.02.2021 16:18
Бизнесмен из Подмосковья задержан полицией Волгограда за телефонное мошенничество08.02.2021 11:31
Расследования 08.02.2021 11:31
Глава СК РФ поручил разобраться в причинах новой коммунальной аварии в Волжском07.02.2021 19:32
Расследования 07.02.2021 19:32
Реклама