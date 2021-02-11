Пробы воды из покрасневшей реки в Волгоградской области шокировали





Стали известны результаты проверки, проведенной в связи с массовой гибелью рыбы в реке Арчеда. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, согласно результатам исследований, проведенных специалистами лаборатории гидрохимии и токсикологии Волгоградского филиала ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии», а также ФГБУ Центра лабораторного анализа и технических измерений по ЮФО, основной причиной массовой гибели рыбы в Арчеде стало «существенное снижение содержания растворенного в воде кислорода вследствие залпового поступления загрязняющих веществ органического происхождения, для минерализации которых потребляется большое количество растворенного в воде кислорода».

Кроме того, в пробах воды обнаружены марганец, железо, медь и нефтепродукты, содержание которых превышает предельно допустимые концентрации.

Уже установлено, что загрязнение реки произошло через водосброс ливневой канализации.

Поступление в реку загрязняющих веществ органического происхождения привело к массовой гибели рыбы в количестве более 3800 штук – в основном это была молодь плотвы. По предварительным данным, ущерб водным биологическим ресурсам превысил 260 тысяч рублей.

Материалы надзорной проверки направлены Фроловской межрайонной прокуратурой в СО по Фроловскому району СУ СК РФ по Волгоградской для проведения процессуальной проверки на предмет установления признаков состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.250 УК РФ (загрязнение поверхностных вод, повлекшее массовую гибель животных). Ход и результаты проверки взяты прокуратурой на контроль.

Кроме того, прокуратурой установлено, что причинами, способствовавшими загрязнению реки, явилось отсутствие в ливневой канализации средств измерения объемов сброса сточных вод и сооружений по очистке стоков. Соответствующее техническое задание на выполнение мероприятий по модернизации и реконструкции ливневой канализации администрацией городского округа Фролово не утверждалось, денежные средства на реализацию указанных мероприятий не выделялись.

В адрес администрации Фролово и ООО «Водоканал» внесены представления об устранении выявленных нарушений. Также прокуратурой инициировано привлечение должностных лиц к административной ответственности по ст.7.6 КоАП РФ (использование водного объекта с нарушением установленных условий), ст.8.45 КоАП РФ (невыполнение требований по оборудованию объектов, расположенных в границах водоохранных зон, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения).

Ранее, напомним, в начале года сообщалось о массовой гибели рыбы в реке Арчеда. Почти одновременно с этим местные жители заметили и странное покраснение водоема.

Проверку также проводили инспекторы облкомприроды. По их выводам, река покраснела из-за сброса в нее фекальных стоков.



