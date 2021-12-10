В Волгоградской области уже двое рабочих погибли при схожих обстоятельствах

Происшествия 10.12.2021 11:30
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10.12.2021 11:30
В Камышине Волгоградской области возбудили уголовное дело по факту гибели 59-летнего мужчины. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, трагедия произошла 7 декабря. 59-летний мужчина, находясь на своем рабочем месте на территории одного из предприятий Камышина, упал в отверстие технического чердака и разбился насмерть. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, а также причины отсутствия на предприятии предохранительных щитов и предупреждающих знаков о наличии опасности.
Также в ходе расследования уголовного дела будет дана оценка должностным лицам, отвечающим за соблюдение техники безопасности на производстве.
Между тем, в октябре этого года в Камышине уже был подобный случай. Мужчина также упал с технического чердака и разбился. Эта трагедия произошла в одной из организаций, расположенных на территории бывшего хлопчатобумажного комбината.
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