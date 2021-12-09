Мошенник повесил на волгоградского врача миллионный кредит

Происшествия 09.12.2021 11:42
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09.12.2021 11:42
Жертвой мошенника стал 58-летний врач из Ворошиловского района Волгограда. Как сообщили в региональном главке МВД, незнакомец по телефону убедил медицинского работника оформить кредит на 1 миллион рублей и перевести всю сумму на некий безопасный счет для предотвращения якобы незаконного списания денег. Мужчина согласился и сделал все так, как ему продиктовал незнакомец. Позже врач понял, что его обманули и обратился в полицию.
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