Борьба с коррупцией 09.12.2021 19:42
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09.12.2021 19:42
Сегодня, 9 декабря, отмечается Международный день борьбы с коррупцией. С этой напастью борется весь мир, но победить невидимого врага пока никому не удается.
Коррупция имеет много форм и разновидностей. К ним относятся взяточничество, кумовство при трудоустройстве, незаконное присвоение товаров и услуг с использованием служебного положения, лоббирование законопроектов и "прописывание" правил для получения личной выгоды, присвоение чужого имущества, сделки за "откаты", злоупотребление властью для получения различных преимуществ и многое другое. В итоге деньги, которые должны пойти на строительство новых дорог, больниц и школ, выплату зарплат и пенсий, "утекают" в карманы коррупционеров. Все это подрывает доверие к любой власти, тормозит развитие экономики, ведет к увеличению пропасти между богатыми и бедными.
Можно ли победить коррупцию в нашей стране? Этот вопрос журналисты "Высота 102" задали жителям Волгограда на улицах. Волгоградцы высказали свое мнение, а также порассуждали о том, как пандемия отразилась на коррупции и что надо делать, чтобы искоренить это явление.
А какой ответ на этот вопрос дали бы вы? Делитесь своим мнением в комментариях.
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