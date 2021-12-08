На Волжском абразивном заводе обсудили реализацию экологических мероприятий промпредприятиями Волгоградской области





На ОАО «Волжский абразивный завод» 7 декабря прошло заседание рабочей группы по мониторингу реализации экологических мероприятий промышленными предприятиями Волгоградской области.





На заседании присутствовали представители предприятий Волгоградской области: АО «Волтай-Пром», АО «Волжский оргсинтез», ООО «УК «Волма», ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка», ООО «ПО «Нижне-Волжский трубный завод", АО «Волжский трубный завод», АО «Каустик», АО «Себряковцемент», АО «Северсталь канаты».





Председатель комитета промышленной полити ки, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области Наталья Валерьевна Стрельцова сообщила о реализации мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду и процессах внедрения наилучших доступных технологий на предприятиях, попавших в перечень 300 крупных предприятий, относящихся к 1 категории, вклад которых в суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ составляет не менее чем 60 процентов.

Члены рабочей группы посетили электроплавильный цех ОАО "Волжский абразивный завод", познакомились с плавильным производством карбида кремния и комплексом газоочистных сооружений по очистке производственных выбросов, образуемых при охлаждении электроплавильных печей в душирующих камерах.

Благодаря реализации природоохранных мероприятий предприятию удается развивать производство при одновременном снижении негативного воздействия на окружающую среду. В 2022 году ОАО «ВАЗ» распространит принципы международного стандарта ISO 14000 на все сферы бизнеса. Сертификационный аудит предприятию предстоит пройти в феврале 2022 и подтвердить соответствие международному стандарту экологического менеджмента.

Отметим, что помимо реализации экологических программ Волжский абразивный завод обновляет и модернизирует оборудование, внедряет новые производства, осваивает новые виды продукта на базе карбида кремния. В 2021 году введена в эксплуатацию печь высокотемпературного обжига огнеупорных изделий на нитридной связке. Развивается производство отрезного абразивного инструмента и гибкого инструмента из шлифовальной шкурки.



