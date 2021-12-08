Десятикратно судимый селянин воровал овец у соседа в Волгоградской области

Расследования 08.12.2021 09:39
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08.12.2021 09:39
Ранее 10 раз судимый 56-летний житель Волгоградской области идет под суд за кражу мелкого рогатого скота у соседа. Как сообщили в региональном главке МВД, следователи ОМВД по Руднянскому району завершили расследование этого уголовного дела. Фигурант уголовного дела признался в совершении кражи, вернул овец и всячески помогал следствию. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы, но с учетом всех обстоятельств наказание могут и снизить.
Следствием установлено, что мужчина решился на преступление 17 июня этого года. Ему не давали покоя соседские бараны, которые паслись возле его домовладения без присмотра. Решив воспользоваться сложившейся ситуацией, мужчина отогнал стадо, состоящее из 9 овец и 11 ягнят в лесополосу, расположенную в полутора километрах от села и оставил там пастись, а сам вернулся домой. В течение четырех суток он наведывался в то место, где оставил похищенный скот и убеждался в его наличии, а также приносил ведро с подкормкой.
Хозяин овец три дня пытался сам найти животных, а потом обратился в полицию. Он оценил стоимость причиненного ущерба в 75 тысяч рублей. Похититель, узнав о решении соседа привлечь к поискам полицейских, испугался, что оперативники обнаружат его тайник. Он сам пригнал овец к дому потерпевшего и признался, что совершил хищение с целью последующей реализации скота. Затем отправился в отделение полиции и рассказал о том, что совершил. Уголовное дело было возбуждено по ч.2 ст.158 УК РФ (Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).
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