57-летний житель Волгоградской области погиб под колесами «УАЗа»

Происшествия 07.12.2021 11:09
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07.12.2021 11:09
В Жирновском районе Волгоградской области 57-летний мужчина погиб под колесами машины. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла накануне в одиннадцатом часу вечера. «УАЗ-330365» под управлением 39-летнего водителя двигался по автодороге «Калининск - Жирновск – Котово – Камышин» и совершил наезд на пешехода, который шел по полосе встречного движения. Мужчина получил травмы, от которых скончался на месте.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области.
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