



Волгоградский областной суд сегодня оставил без удовлетворения жалобу двоих бывших полицейских, которые просили их оправдать по делу о незаконном обороте наркотиков. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, апелляционная инстанция оставила ранее вынесенный им приговор без изменения. Он вступил в законную силу.

Урюпинский городской суд Волгоградской области 7 июня этого года приговорил 37-летнего бывшего начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков МО УМВД России "Урюпинский" Евгения Серебрякова и 38-летнего бывшего оперативного уполномоченного указанного подразделения Владимира Колотилина к 6 и 5 годам лишения свободы в колонии общего режима соответственно. Их признали виновными в незаконном обороте наркотиков в крупном размере и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий . Также Серебряков лишен звания "подполковник полиции", Колотилин лишен звания "капитан полиции". Осуждена также их 37-летняя сообщница Олеся Каширина. За незаконный оборот наркотиков в крупном размере и пособничество в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий ее назначено 4 года колонии общего режима. Однако суд предоставил ей отсрочку отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста.

Следствием и судом установлено, что 3 августа 2019 года полицейские с целью повышения показателей служебной деятельности предложили своей знакомой подбросить наркотики мужу, с которым у нее сложились неприязненные отношения. Женщина согласилась и спрятала в личных вещах супруга переданный полицейскими сверток, содержащий канабис общей массой чуть более 184 граммов. В дальнейшем в отношении мужчины были организованы оперативно-розыскные мероприятия, по результатам которых после изъятия наркотиков он стал фигурантом уголовного дела. Впоследствии уголовное преследование в отношении данного лица прекращено в связи с отсутствием события преступления.

Противоправная деятельность бывших полицейских и их сообщницы была пресечена сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из СБ ГУ МВД России по Волгоградской области.

Вину в инкриминируемых деяниях мужчины отрицали, женщина признала в полном объеме.



