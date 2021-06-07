Последователи "дела Голунова" осуждены в Волгоградской области





За сфабрикованное дело с наркотиками осуждены в Волгоградской области двое бывших полицейских. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, сегодня Урюпинский городской суд признал 37-летнего экс-начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков МО УМВД России "Урюпинский" и 38-летнего бывшего оперативного уполномоченного указанного подразделения виновными в незаконном обороте наркотиков в крупном размере и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Приговор выслушала и 36-летняя сообщница бывших наркополицейских.

Следствием и судом установлено, что 3 августа 2019 года полицейские с целью повышения показателей служебной деятельности предложили знакомой подбросить наркотики мужу, с которым у нее сложились неприязненные отношения.

Женщина согласилась и спрятала в личных вещах супруга переданный полицейскими сверток, содержащий канабис общей массой чуть более 184 граммов.

В отношении мужчины были организованы оперативно-розыскные мероприятия, по результатам которых после изъятия наркотиков он стал фигурантом уголовного дела. В настоящее время уголовное преследование в отношении него прекращено в связи с отсутствием события преступления.

Противоправная деятельность бывших полицейских и их сообщницы была пресечена сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из СБ ГУ МВД России по Волгоградской области. Вину мужчины отрицают, женщина признает в полном объеме.

Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.

Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, приговором суда бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков МО УМВД России "Урюпинский" Евгений Серебряков осужден к 6 годам лишения свободы, а бывший оперативный уполномоченный указанного подразделения Владимир Колотилин - к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Их сообщница Олеся Каширина приговорена к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



