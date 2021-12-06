Экономика

ВТБ защитит россиян от «кредитных мошенников»

Экономика 06.12.2021 11:23 Новости компаний
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06.12.2021 11:23 Новости компаний


ВТБ разрабатывает масштабный проект по защите клиентов от мошенников, в том числе при оформлении кредитов под влиянием социальной инженерии. По экспертной оценке банка, комплекс мер дополнительно позволит сократить потенциальный объем хищений на 20%.
Для более безопасного использования мобильного приложения клиенты ВТБ Онлайн в следующем году смогут воспользоваться специальными настройками. Важнейшей из них станет технология, которая позволит избежать оформления кредитов даже под влиянием мошенников. Она будет разработана на основе скоринга профиля заемщика и системы противодействия мошенничеству, подключить ее можно будет самостоятельно.
Если у клиента уже имеется кредит или нет необходимости его оформлять в будущем, он сможет поставить отметку в цифровом канале об ограничении в получении кредитных средств онлайн. В дальнейшем, на ранней стадии оформления кредита, это позволит определить – подает ли заявку клиент по собственной воле или под влиянием мошеннической схемы. Такая технология позволит существенно сократить объем займов, выдаваемых заемщикам после действий злоумышленников. Когда клиенту понадобятся кредитные средства, ему нужно будет дополнительно подтвердить этот факт банку.
Для защиты средств клиентов ВТБ предложит им дополнительные сервисы, среди которых:
• Настройки безопасного режима: ограничения круга получателей переводов, скрытие баланса, истории операций и персональных данных.
• Настройка дополнительных факторов подтверждения рисковых операций с помощью технологий NFC, голосовой биометрии, селфи.
• Установка второго номера телефона и подтверждение операции через код на e-mail.
• Управление устройствами, которые подключены к ВТБ-Онлайн.
ВТБ также разработает новый сервис оценки уровня безопасности клиентов. На основе самообучающихся моделей он будет рекомендовать пользователям ВТБ Онлайн включать настройки для повышения уровня защищенности. Это позволит им узнать об актуальных угрозах со стороны мошенников: посмотреть видеоматериалы, пройти обучающие игры в голосовом ассистенте или в мессенджерах банка, сдать биометрию, установить лимиты по операциями или подключить страховку от мошенничества и др.
«Растущая активность мошенников за последние два года всерьез беспокоит банковское сообщество, ведь именно кредитные организации стоят на страже средств своих клиентов. Возможно, самым сложным последствием действий злоумышленников становится «оформленный» на клиента кредит, средства которого сразу же уходят преступникам. Это проблема и для заемщика, которому зачастую нечем возвращать долг, и для банка, который не может себе позволить роста просроченной задолженности. Мы убеждены, что решением этого вопроса может стать только внедрение технологии «умного скоринга», который на ранней стадии определит, действует ли клиент самостоятельно или «под гипнозом». В следующем году мы представим разработку подобных технологий и надеемся существенно продвинуться в решении этого важного для всего рынка вопроса», - комментирует заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
ВТБ планирует реализовать комплекс новых мер по безопасному использованию мобильного приложения в середине 2022 года.


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