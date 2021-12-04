Волгоградца осудят за смерть напарника во время браконьерской охоты





Перед судом в Волгоградской области предстанет 43-летний местный житель, который случайно убил приятеля в ходе незаконной охоты. Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, на скамье подсудимых мужчина будет вместе с еще одним напарником, который также обвиняется в незаконной охоте. Главному фигуранту уголовного дела инкриминируется еще и ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Санкция этой статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

Иловлинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по области завершил расследование уголовного дела, восстановив картину произошедшего. Так, по данным следствия, 14 июня текущего года двое обвиняемых совместно со своим 42-летним приятелем прибыли с целью осуществления незаконной охоты на территорию охотхозяйства, расположенного на границах Иловлинского района. В ходе выслеживания добычи, мужчинами был обнаружен взрослый самец косули сибирской, после чего один из обвиняемых, используя двуствольное охотничье ружье, произвел один прицельный выстрел в сторону животного.

Осуществляя преследование раненого животного, 43-летний обвиняемый, нарушая меры предосторожности, неосторожно обращаясь с заряженным охотничьем ружьем, предпринял попытку схватить раненого самца косули. Производя указанные движения, он неосторожно нажал спусковой механизм и произвел выстрел, в результате которого скончался один из его товарищей.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.



