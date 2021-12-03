Экономика 03.12.2021 09:23 Новости компаний
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03.12.2021 09:23 Новости компаний
В декабре ВТБ завершит полную адаптацию банкоматной сети – более 15 тысячи устройств – для слабовидящих клиентов. Сегодня подобный функционал доступен для них в 7 000 устройств, для слепых клиентов работают более 900 АТМ.
ВТБ адаптирует банкоматы для слепых и слабовидящих пользователей с 2020 года. Сегодня они оснащены специальным пользовательским сценарием с контрастным интерфейсом и возможностью речевого вывода информации. Это позволяет клиентам самостоятельно выполнять необходимые операции: запросить баланс, снять наличные, внести деньги на банковскую карту.
Функционал доступен клиентам не только с картами ВТБ, но и для карт, выпущенных другими банками. Пользователь с абсолютным нарушением зрения подключает к банкомату проводные наушники и, используя сервис голосового сопровождения, выбирает необходимые кнопки на клавиатуре. Слабовидящий человек может настроить комфортную для себя цветовую схему, например, чтобы на белом экране отображался черный шрифт.
«Доступность цифровых каналов для людей с ограниченными возможностями — наш безусловный приоритет в рамках ESG-политики ВТБ. Мы стремимся к тому, чтобы всем клиентам было удобно пользоваться банковскими сервисами как онлайн, так и офлайн. Поэтому мы специально адаптируем устройства самообслуживания для людей с ограничениями по зрению, чтобы они могли комфортно использовать их и получать все необходимые финансовые услуги. За последнее время мы провели ряд улучшений для клиентов с нарушением зрения, а до конца года планируем адаптировать для них уже всю банкоматную сеть», – подчеркнул начальник управления «Устройства самообслуживания» ВТБ Сергей Панюшкин.
ВТБ обладает одной из крупнейших в стране сетей устройств самообслуживания, которая включает 15 тыс. устройств в более чем 1700 населенных пунктах. Банкоматной сетью ВТБ активно пользуются более 6 млн человек, мобильным и интернет-банком ВТБ Онлайн – свыше 12 млн.
ВТБ также адаптировал свои продукты и услуги для незрячих и слабовидящих пользователей ВТБ Онлайн. Теперь им доступно 50% функционала мобильного приложения и 90% — интернет-банка ВТБ Онлайн. С помощью специальных сервисов они могут подобрать портфель сберегательных и инвестиционных продуктов и переводить валюту между своими счетами. До конца года функционал ВТБ Онлайн станет доступен им на 100%.
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