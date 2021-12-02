Экс-главный тренер волгоградского «Ротора» оценил свои шансы на возвращение

Спорт 02.12.2021 08:55
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02.12.2021 08:55
Федор Щербаченко подтвердил факт переговоров по поводу своего возможного назначения на должность главного тренера «Ротора». «Летал, встречался. Благодарен руководству области за приглашение. Обменялись мнениями. Обозначил свои принципы и методы вывода «Ротора» из критической ситуации. Нужны правильные кардинальные решения. Не хочу, чтобы болельщики клуба в мой адрес кричали: «Руководство – вон!», - поделился Федор Щербаченко с телеграм-каналом «ФНЛ с Ильевым».
Напомним, Федор Щербаченко был главным тренером «Ротора» в 2013 году. После окончания сезона он покинул свой пост в связи с прекращением финансирования команды.
Между тем, как уже сообщало ИА «Высота 102», футболисты «Ротора» ушли в отпуск. При этом многие из них не знают, останутся ли они в составе клуба, и начали консультации со своими агентами. В настоящее время в "Роторе" нет главного тренера и спортивного директора.
Фото Единого фан-портала "Ротора" ВК.
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