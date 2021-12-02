Экс-главный тренер волгоградского «Ротора» оценил свои шансы на возвращение





Федор Щербаченко подтвердил факт переговоров по поводу своего возможного назначения на должность главного тренера «Ротора». «Летал, встречался. Благодарен руководству области за приглашение. Обменялись мнениями. Обозначил свои принципы и методы вывода «Ротора» из критической ситуации. Нужны правильные кардинальные решения. Не хочу, чтобы болельщики клуба в мой адрес кричали: «Руководство – вон!», - поделился Федор Щербаченко с телеграм-каналом «ФНЛ с Ильевым».

Напомним, Федор Щербаченко был главным тренером «Ротора» в 2013 году. После окончания сезона он покинул свой пост в связи с прекращением финансирования команды.

Между тем, как уже сообщало ИА «Высота 102», футболисты «Ротора» ушли в отпуск. При этом многие из них не знают, останутся ли они в составе клуба, и начали консультации со своими агентами. В настоящее время в "Роторе" нет главного тренера и спортивного директора.

Фото Единого фан-портала "Ротора" ВК.