«Обиженных огромное количество»: известный тренер выиграл суд у главы волгоградского облкомспорта

Тренер спортивной школы из Волжского через суд добился присвоения ему высшей квалификационной категории, в которой ему отказали в комитете физической культуры и спорта Волгоградской области. Леонид Волынский, работающий тренером по теннису в МАУ «Спортивная школа №3» Волжского, и имевший высшую категорию, сдал документы в квалификационную коллегию комитета для ее подтверждения.

«Однако я получил лишь первую категорию, так как не набрал достаточное количество баллов. В комитете почему-то не приняли во внимание областные чемпионаты, в которых мои подопечные занимали призовые места, - рассказал ИА «Высота 102» Леонид Александрович. - Чиновники сослались на пункт 3 приложения к приказу министерства спорта РФ «Об утверждении порядка присвоения квалификационных категорий тренеров и квалификационных требований к присвоению квалификационных категорий тренеров, который они интерпретировали по-своему и посчитали, что областные чемпионаты не учитываются в едином календарном плане. А значит, тренер не может получить баллы за достижения воспитанников в региональных первенствах».

С такой трактовкой приказа Леонид Александрович категорически не согласился. «В единый календарный план областные первенства и не входят, он включает только межрегиональные, всероссийские и международные соревнования. Но в соревнованиях такого уровня участвуют лишь малое число спортсменов. А основные соревнования, конечно, проходят на территории региона. Успехи воспитанников именно в таких соревнованиях и учитываются в основном при присуждении категорий тренерам. Однако чиновники комитета исключили областные чемпионаты при решении вопроса о присвоении категорий. Я позвонил в министерство спорта РФ, и там очень удивились позиции чиновников комитета. Мне сказали, что такие проблемы возникают почему-то только в Волгоградской области», - продолжил Леонид Волынский.

Впрочем, полученное из министерства спорта РФ письмо с разъяснением неправоты волгоградских чиновников руководство облкомспорта не впечатлило. «Мне сказали, что министерство должно скорректировать этот документ, чтобы он стал более понятным, а пока этого не произошло, в комитете будут трактовать его так, как считают нужным. Меня это очень развеселило. Значит, в других регионах этот документ всем понятен, а до наших чиновников не доходит. Я пошел в прокуратуру, где полностью подтвердили мою правоту. В адрес облкомспорта прокуратура в связи с выявленным нарушением внесла представление», - рассказывает Леонид Александрович.

Однако и представление прокуратуры в комитете физической культуры и спорта Волгоградской области проигнорировали. Тогда Леонид Волынский пошел в суд.

В конце октября Центральный районный суд вынес решение в пользу тренера. И обязал облкомспорта присвоить Леониду Волынскому высшую квалификационную категорию. Правда, во взыскании морального вреда Леониду Волынскому, который потратил несколько месяцев на судебные тяжбы с чиновниками, в размере 30 тысяч рублей за подорванное здоровье суд отказал.

На днях председатель комитета по физической культуре и спорту Волгоградской области Александр Глинянов выполнил решение суда и издал приказ о присвоении тренеру из Волжского высшей квалификационной категории.

Между тем, Леонид Волынский, которому пришлось повоевать за справедливость, переживает за других тренеров, работающих в районах области, у которых, по его мнению, при таком подходе областных чиновников практически нет шансов получить не только высшую, но и первую категорию.

«Дети, которые занимаются в районах, в основном участвуют в областных соревнованиях. Но, если в облкомспорта не хотят учитывать региональные чемпионаты при присвоении категорий, то тренеры автоматически лишаются возможности заработать баллы для категории, - считает Леонид Александрович. – Не понимаю, почему в облкомспорта так упорно придерживаются такой позиции. Возможно, таким образом экономят деньги. Да, за категории надо платить, но это не такие уж и большие деньги. Гораздо более важен, на мой взгляд, имидж нашего спорта. Наоборот, гордились бы, что в регионе работают высококвалифицированные специалисты. Тренеров, которые недовольны сложившейся практикой чиновников облкомспорта в присвоении, а точнее, в не присвоении категорий, в регионе огромное количество. Но в суд идут единицы».