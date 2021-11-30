«ЕвроХим-ВолгаКалий» стал победителем Национальной премии

Экология 30.11.2021 10:36 Новости компаний
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30.11.2021 10:36 Новости компаний
Церемония награждения лауреатов конкурса, организованного при поддержке торгово-промышленной палаты России, Министерства природных ресурсов экологии РФ, общественной палаты Российской Федерации, состоялась 22 ноября в Москве.
Из 52 регионов России заявки для участия в мероприятии подали более 80 предприятий, которые активно внедряют современные решения по обеспечению экологической безопасности производств.
Гремячинский горно-обогатительный комбинат – современный промышленный комплекс на юге Волгоградской области, который уже на стадии строительства использует передовые технологии. «ЕвроХим-ВолгаКалий» представил на конкурс проект об инновационной системе очистки сточных вод, применяемой на комбинате. Система позволяет избежать сброса сточных вод в водные объекты и сэкономить количество технической воды, используемой в производственном цикле сильвинитовой обогатительной фабрики.
Опыт «ЕвроХим-ВолгаКалия», дочернего предприятия российского бизнесмена Андрея Мельниченко, уникален для России и тем, что технологические решения, используемые на комбинате, построенном в чистом поле «с нуля», уже доказали свою эффективность и могут быть применены на других предприятиях.
«Благодаря премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021» общество имеет возможность получать информацию о разработках российскими компаниями различных экопроектов. Также это позволяет впоследствии внедрять инновационные технологии и практики на предприятиях», - отметил исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгений Сахаров.
Вручая награду победителям, председатель экспертного совета премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021», заслуженный эколог России, председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по природопользованию и экологии, заместитель председателя Общественного совета Минприроды РФ Сергей Алексеев прокомментировал: «Компании-номинанты и лауреаты премии продемонстрировали свои передовые проекты и решения в части технологической модернизации производства и его экологической безопасности, рационального использования природных ресурсов, развития природоохранных программ и минимизации загрязнения окружающей среды. Поздравляю лауреатов с заслуженной победой».
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