ВТБ повышает ставку по вкладу «Надежная основа»

Экономика 26.11.2021 12:51 Новости компаний
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26.11.2021 12:51 Новости компаний
ВТБ с 26 ноября повышает доходность по промовкладу «Надежная основа» до 8% годовых. Депозит предусматривает размещение средств на год и льготную ставку при досрочном расторжении договора.
Ставка по депозиту «Надежная основа» теперь составляет 7% годовых с учетом капитализации процентов, если клиент открывает его в ВТБ Онлайн или через устройство самообслуживания, и 6,8% годовых при размещении средств в отделении банка. При подключении к Мультикарте опции «Сбережения» доходность по продукту повышается на 1 п.п. – до 8% и 7,8% соответственно.
Минимальная сумма годового вклада составляет 30 тысяч рублей. Проценты по депозиту ежемесячно капитализируются на его счет или выплачиваются на отдельный счет. Пополнение и частичное снятие средств, а также продление на новый срок не предусмотрены. При досрочном расторжении вклада проценты пересчитываются в зависимости от времени, в течение которого средства хранились на депозите, – в этом случае ставка может составлять до 3,5% годовых.
«Рост ставок по депозитам традиционно стимулирует клиентов перейти к сберегательной модели поведения. ВТБ только за последний месяц повысил доходность по четырем различным вкладам. Понимая, что конкуренция на рынке, как и прежде, высокая, мы стремимся сделать максимально выгодные предложения для всех категорий клиентов. Такой подход, а также возможность открыть вклад в несколько кликов в ВТБ Онлайн приводят к заметному росту количества и объема открываемых вкладов», - комментирует Мария Воронина, заместитель начальника управления «Сбережения» ВТБ.
В ноябре ВТБ предложил еще один годовой вклад «Выгодное начало» - для тех, кто за последние полгода не пользовался сберегательными продуктами банка. Максимальная доходность по этому депозиту достигает 9% годовых. Также клиентам ВТБ доступны краткосрочный промовклад «Новое время», на котором можно разместить новые средства с доходностью до 8,5% годовых, и долгосрочный вклад «История успеха» с доходностью до 9% годовых с учетом акции «Время – деньги», действующей до 31 декабря.
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