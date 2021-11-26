Экономика 26.11.2021 12:01
0
26.11.2021 12:01
Депутаты Волгоградской гордумы одобрили планы по жилой застройке двух земельных участков, расположенных поблизости от тракторного завода и завода "Титан-Баррикады". Как сообщили в гордуме, участки по улице Тракторостроителей в Тракторозаводском районе и проспекту Волжскому в Краснооктябрьском районе переведены из производственно-деловой зоны в зону общественно-делового и жилого назначения. Общая их площадь составляет более 45,5 тысячи кв.м.
Отметим, что под застройку попадает территория, где в августе 2013 года проходило патриотическое байк-шоу "Сталинград" московского мотоклуба "Ночных волков". Тогда это мероприятие посетило около 250 тысяч человек. Во время проведения ЧМ-2018 на этом месте была организована одна из перехватывающих парковок и временная дорога.
С предложением об изменении зонирования земельных участков обратилась компания-застройщик. В гордуме пояснили, что инвесторы намереваются реализовать на этой земле большой проект со строительством комплекса многоквартирных жилых домов, детского сада с реконструкцией прилегающей улично-дорожной сети. Подробности проекта не сообщаются.
Волгоградские депутаты приняли аналогичное решение по изменению территориального зонирования участка на пересечении улиц Созидательской и Верхоянской в Краснооктябрьском районе. Переведение территории в зону объектов общественно-делового и жилого назначения позволит предпринимателю возвести многоквартирный жилой комплекс.
Администрация Волгограда заключила с застройщиками соглашения о реализации инвестиционных проектов, в рамках которых предусмотрена безвозмездная передача в муниципальную собственность не менее 4,65% общей площади жилых помещений для их последующей передачи гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда.
Фото улицы Тракторостроителей с Яндекс.Карты
Реклама
Банк «Открытие»: резкие локдауны могут снизить цену нефти марки Брент до 70 долларов26.11.2021 16:54
Экономика 26.11.2021 16:54
Доходы жителей Волгоградской области выросли на 34 миллиарда рублей26.11.2021 15:55
Экономика 26.11.2021 15:55
Банк «Открытие» запустил регистрацию на Госуслугах26.11.2021 15:18
Экономика 26.11.2021 15:18
Банк «Открытие» выставил на торги банковский особняк у Садового кольца Москвы26.11.2021 14:43
Экономика 26.11.2021 14:43
ВТБ повышает ставку по вкладу «Надежная основа»26.11.2021 12:51
Экономика 26.11.2021 12:51
Академики РАН возглавили ученые советы Научной премии Сбера26.11.2021 12:46
Экономика 26.11.2021 12:46
СберБанк: объем операций среди пользователей сервиса «Плати QR» выше всего у туристических компаний и организаторов экскурсий26.11.2021 12:21
Экономика 26.11.2021 12:21
ВТБ: к концу года объем безналичного торгового оборота в 1,5 раза превысит снятие наличных26.11.2021 11:38
Экономика 26.11.2021 11:38
Почти половина жителей ЮФО ежедневно приобретают товары со скидками25.11.2021 18:47
Экономика 25.11.2021 18:47
ВТБ стал самым эффективным банком по продаже ипотеки25.11.2021 16:10
Экономика 25.11.2021 16:10
Банк «Открытие» подарит зелёные скверы трем школам в Астрахани, Ярославле и Великих Луках в честь любимых учителей25.11.2021 15:14
Экономика 25.11.2021 15:14
Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь» отметил 123-летие25.11.2021 15:04
Экономика 25.11.2021 15:04
Сбер запустил круглосуточный online-сервис для получения правовой помощи25.11.2021 14:47
Экономика 25.11.2021 14:47
ВТБ предлагает клиентам игру с поиском мошенников25.11.2021 14:46
Экономика 25.11.2021 14:46
Банк «Открытие» вышел на индийский рынок золота25.11.2021 14:16
Экономика 25.11.2021 14:16
Реклама