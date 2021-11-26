



Депутаты Волгоградской гордумы одобрили планы по жилой застройке двух земельных участков, расположенных поблизости от тракторного завода и завода "Титан-Баррикады". Как сообщили в гордуме, участки по улице Тракторостроителей в Тракторозаводском районе и проспекту Волжскому в Краснооктябрьском районе переведены из производственно-деловой зоны в зону общественно-делового и жилого назначения. Общая их площадь составляет более 45,5 тысячи кв.м.

Отметим, что под застройку попадает территория, где в августе 2013 года проходило патриотическое байк-шоу "Сталинград" московского мотоклуба "Ночных волков". Тогда это мероприятие посетило около 250 тысяч человек. Во время проведения ЧМ-2018 на этом месте была организована одна из перехватывающих парковок и временная дорога.





С предложением об изменении зонирования земельных участков обратилась компания-застройщик. В гордуме пояснили, что инвесторы намереваются реализовать на этой земле большой проект со строительством комплекса многоквартирных жилых домов, детского сада с реконструкцией прилегающей улично-дорожной сети. Подробности проекта не сообщаются.

Волгоградские депутаты приняли аналогичное решение по изменению территориального зонирования участка на пересечении улиц Созидательской и Верхоянской в Краснооктябрьском районе. Переведение территории в зону объектов общественно-делового и жилого назначения позволит предпринимателю возвести многоквартирный жилой комплекс.

Администрация Волгограда заключила с застройщиками соглашения о реализации инвестиционных проектов, в рамках которых предусмотрена безвозмездная передача в муниципальную собственность не менее 4,65% общей площади жилых помещений для их последующей передачи гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда.

Фото улицы Тракторостроителей с Яндекс.Карты