Происшествия

В Волгограде задержали убежавшего водителя после смертельного наезда на пешехода

Происшествия 25.11.2021 10:21
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25.11.2021 10:21


Водитель на Mitsubisi Galant насмерть сбил 35-летнего пешехода и скрылся с места преступления в Жирновском районе Волгоградской области. Сотрудники полиции установили  и быстро поймали труса, сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД. 
По предварительной информации, накануне в семь часов вечера  на улице Калинина в селе Медведица напротив дома №57 иномарка наехала на  пешехода,  находившегося на обочине попутного направления, и сразу же скрылся с места ДТП. Мужчина скончался на месте. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

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