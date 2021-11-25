В Волгограде задержали убежавшего водителя после смертельного наезда на пешехода





Водитель на Mitsubisi Galant насмерть сбил 35-летнего пешехода и скрылся с места преступления в Жирновском районе Волгоградской области. Сотрудники полиции установили и быстро поймали труса, сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД.

По предварительной информации, накануне в семь часов вечера на улице Калинина в селе Медведица напротив дома №57 иномарка наехала на пешехода, находившегося на обочине попутного направления, и сразу же скрылся с места ДТП. Мужчина скончался на месте. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



