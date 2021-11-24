Общество

В Волгоградстате оценили возможную потерю статуса города-миллионника

Общество 24.11.2021 17:11
0
24.11.2021 17:11


О возможной потере Волгограда статуса города-миллионника по итогам переписи сообщил  телеграм-канал «Вrief Незыгарь». Такую же судьбу прочат и таким российским городам, как Пермь и Воронеж. В Волгоградстате, между тем, ИА «Высота 102» пояснили, что пока преждевременно говорить об итогах переписи, так как идет обработка данных. Ранее  ИА «Высота 102» сообщало, что после окончания всероссийской переписи населения заместитель руководителя Волгоградстата Илья Козловцев заявил, что предварительные итоги переписи населения будут подведены в апреле 2022 года, а окончательные – лишь в декабре 2022 года. 
Напомним, статус города-миллионника Волгоград получил в 2010 году. Тогда население города-героя впервые составило 1 миллион 21 тысячу 215 человек. В последующие годы население города сокращалось, несмотря на периодически присоединяемые поселки, ранее находившиеся на территории близлежащих районов области. На 1 января 2021 года население Волгограда составляло всего 1 миллион 4 тысячи 763 человека. Учитывая низкую рождаемость и высокую смертность населения, в том числе от коронавируса, итоги переписи могут принести немало сюрпризов. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача" сдается в этом году! Ипотека с госсподдержкой действует.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Общество
24.11.2021 16:33
Общество 24.11.2021 16:33
Комментарии

0
Далее
Общество
24.11.2021 15:29
Общество 24.11.2021 15:29
Комментарии

0
Далее
Общество
24.11.2021 14:48
Общество 24.11.2021 14:48
Комментарии

0
Далее
Общество
24.11.2021 13:39
Общество 24.11.2021 13:39
Комментарии

0
Далее
Общество
24.11.2021 13:23
Общество 24.11.2021 13:23
Комментарии

0
Далее
Общество
24.11.2021 12:22
Общество 24.11.2021 12:22
Комментарии

0
Далее
Общество
24.11.2021 09:44
Общество 24.11.2021 09:44
Комментарии

0
Далее
Общество
24.11.2021 08:28
Общество 24.11.2021 08:28
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2021 17:40
Общество 23.11.2021 17:40
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2021 16:52
Общество 23.11.2021 16:52
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2021 16:02
Общество 23.11.2021 16:02
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2021 13:33
Общество 23.11.2021 13:33
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2021 12:31
Общество 23.11.2021 12:31
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2021 10:36
Общество 23.11.2021 10:36
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.11.2021 10:31
Общество 23.11.2021 10:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:00
Волгоградке вынесли приговор за убийство и сожжение няни сынаСмотреть фотографии
17:12
Осеннее обострение: мошенники завалили волгоградцев электронными письмамиСмотреть фотографии
17:11
В Волгоградстате оценили возможную потерю статуса города-миллионникаСмотреть фотографии
16:57
Москвича и волгоградку осудят за фиктивный брак с иностранцем в УрюпинскеСмотреть фотографии
16:33
Росморречфлот продлил навигацию на шлюзе Волжской ГЭССмотреть фотографии
16:04
В Котово Волгоградской области грузовик свалил световую опору на домСмотреть фотографии
15:29
Участникам войны из Волгоградской области повысили до 10 тысяч рублей выплаты к памятным датамСмотреть фотографии
15:24
Контрактник поплатился за удар полицейского в стиле Брюса Ли в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:48
Уволена директор природного парка «Волго-Ахтубинская пойма»Смотреть фотографии
13:53
Дачные воры похищали мангалы и баки с участков под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:39
В Волгограде перед снегом успели озеленить скверСмотреть фотографии
13:23
ПСБ признан лучшим ипотечным банком на первичном рынке жильяСмотреть фотографии
13:23
Депутаты Волгоградской облдумы готовятся поддержать федеральный законопроект о QR-кодахСмотреть фотографии
12:45
В ковидных больницах Волгоградской области за сутки скончались 37 человекСмотреть фотографии
12:37
На трассе под Волгоградом рассыпанный щебень разбивает стекла автомобилейСмотреть фотографии
12:22
Экс-депутата Госдумы пристраивают в КСП Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:10
Инвестиции в ж/д инфраструктуру Волгоградской области превысили 37 млрд рублейСмотреть фотографии
11:18
Под Волгоградом из-за обгонявшего таксиста в ДТП пострадали два человекаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:01
Волгоградский медицинский университет первым на юге страны проведет кадавер-курсы для врачейСмотреть фотографии
11:00
В Волгограде водитель сбил подростка и скрылсяСмотреть фотографии
10:58
Неподвижный полуприцеп собрал «паровозик» из машин на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:31
Росздравнадзор вычислил пятерых волгоградских антиваксеровСмотреть фотографии
10:31
Обвиняемого в терроризме волгоградского подростка отправили в психбольницуСмотреть фотографии
10:06
«Волгоградэнергосбыт» взыскал более 100 млн рублей долгов с населенияСмотреть фотографии
09:44
Из Волгограда откроют прямые рейсы в БелгородСмотреть фотографии
09:43
Торговца суррогатом задержали под Волгоградом после смертельного отравленияСмотреть фотографии
08:58
В Волгограде сбили 49-летнюю женщину-пешеходаСмотреть фотографии
08:28
Тротуары Волгограда сковал гололедСмотреть фотографии
21:17
Депутат волгоградской гордумы получил новый контракт на освоение денег нацпроектаСмотреть фотографии
19:45
«Имею волю»: волгоградку оштрафовали за попытку проверить QR-код у руководителя РоспотребнадзораСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 