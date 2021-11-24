В Волгоградстате оценили возможную потерю статуса города-миллионника

Общество 24.11.2021 17:11
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24.11.2021 17:11
О возможной потере Волгограда статуса города-миллионника по итогам переписи сообщил телеграм-канал «Вrief Незыгарь». Такую же судьбу прочат и таким российским городам, как Пермь и Воронеж. В Волгоградстате, между тем, ИА «Высота 102» пояснили, что пока преждевременно говорить об итогах переписи, так как идет обработка данных. Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что после окончания всероссийской переписи населения заместитель руководителя Волгоградстата Илья Козловцев заявил, что предварительные итоги переписи населения будут подведены в апреле 2022 года, а окончательные – лишь в декабре 2022 года.
Напомним, статус города-миллионника Волгоград получил в 2010 году. Тогда население города-героя впервые составило 1 миллион 21 тысячу 215 человек. В последующие годы население города сокращалось, несмотря на периодически присоединяемые поселки, ранее находившиеся на территории близлежащих районов области. На 1 января 2021 года население Волгограда составляло всего 1 миллион 4 тысячи 763 человека. Учитывая низкую рождаемость и высокую смертность населения, в том числе от коронавируса, итоги переписи могут принести немало сюрпризов.
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