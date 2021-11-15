Волгоградцам объяснили роль их соседей в закончившейся переписи

Общество 15.11.2021 17:53
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15.11.2021 17:53
Во время проведения переписи населения в Волгоградской области отмечались единичные факты искажения собранных данных. Об этом заявил на сегодняшней пресс-конференции, посвященной окончанию Всероссийской переписи, заместитель руководителя Волгоградстата Илья Козловцев, сообщает ИА «Высота 102». «У нас были звонки, их не так много. По всем фактам будем разбираться, проводить проверки», - заверил он.
При этом он отметил, что сбор информации во время Всероссийской переписи происходит из четырех источников. Первый – это переписчики, второй – портал госуслуг, третий – это информация о спецконтингенте (военные, заключенные и т.д.), а также административные данные. «Если, например, переписчик приходил два-три раза, а ему не открывали дверь, то могли быть опрошены и соседи. Это те же самые открытые административные данные. Как правило, задавался минимум вопросов - про пол, возраст, место проживания», - пояснил Илья Козловцев. По словам заместителя руководителя Волгоградстата, некоторые жители региона отказывались общаться с переписчиками из-за страха заразиться коронавирусом, некоторые делали это из принципиальных соображений.
При этом Илья Козловцев не сообщил количество переписанных жителей Волгоградской области, заявив, что предварительные итоги будут подведены только в апреле 2022 года, а окончательные – в декабре следующего года. «Переписчики обошли 1 миллион 150 тысяч помещений, - заверил он. – Осталось систематизировать эту работу, убрать дубляжи, добавить данные из административных источников».
Всего в мероприятии Росстата приняли участие 4517 переписчиков. Вместе с внештатными сотрудниками и волонтерами их было еще больше – 5320 человек. 77% переписчиков были вакцинированы от коронавируса или имели антитела. Кроме того, они регулярно сдавали ПЦР-тесты и были застрахованы на случай заражения коронавирусом.
Между тем, в редакцию ИА «Высота 102» обращались жители Волгоградской области, которые так и не дождались, когда к ним постучат люди с планшетами. При этом они не проходили самостоятельно перепись на сайте госуслуг и не посещали специальные переписные пункты. Это дало жителям региона повод усомниться в достоверности данных, которые могли быть получены по итогам переписи.
Сегодня же в Росстате объяснились по поводу распространенной ранее информации о достижении 99% показателя Всероссийской переписи. Так, здесь уточнили, что речь шла о выполнении плана, а не о количестве переписанных жителей.
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