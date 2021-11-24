Инвестиции в ж/д инфраструктуру Волгоградской области превысили 37 млрд рублей

Экономика 24.11.2021 12:10
0
24.11.2021 12:10
Инвестиционные программы по развитию железнодорожной инфраструктуры в Волгоградской области выполняются в полном объеме. В модернизацию путевого хозяйства и вокзальных комплексов, строительство мостов и путепроводов на территории региона в 2016-2020 годах инвестировано 37,6 миллиарда рублей. "Надеюсь на системное продолжение данной работы", - отметил сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров по видеоконференцсвязи с руководителями филиалов РЖД и глав регионов РФ. Железнодорожники подвели промежуточные итоги работы и отметили наиболее отличившиеся подразделения. Так, Приволжская железная дорога по итогам третьего квартала текущего года заняла первое место среди всех филиалов РЖД. Такие показатели подразделению удалось добиться впервые за 17 лет. Волгоградский губернатор поздравил железнодорожников, отметив, что на территории региона им удается реализовать серьезные инфраструктурные и социально-экономические проекты. В качестве примера была отмечена комплексная реконструкция участка железнодорожного пути М. Горького-Котельниково, где в октябре текущего года был открыт новый железнодорожный мост.
Реклама
Держатели биржевых инвестиционных облигаций банка «Открытие» получат купонный доход в размере 30%24.11.2021 14:37
Экономика 24.11.2021 14:37
Лучший в мире клиентский опыт: у Сбера — 5 наград премии iCXA24.11.2021 14:24
Экономика 24.11.2021 14:24
Клиенты ВТБ могут управлять торговым эквайрингом онлайн24.11.2021 14:00
Экономика 24.11.2021 14:00
ПСБ признан лучшим ипотечным банком на первичном рынке жилья24.11.2021 13:23
Экономика 24.11.2021 13:23
Почти 82 млн поездок в общественном транспорте жители Поволжья оплатили через эквайринг СберБанка24.11.2021 13:16
Экономика 24.11.2021 13:16
Банк «Открытие» снижает ставку по льготным программам ипотеки24.11.2021 12:21
Экономика 24.11.2021 12:21
В Волгоградской области вырос спрос на потребительское кредитование24.11.2021 12:08
Экономика 24.11.2021 12:08
ВТБ увеличил максимальную сумму автокредита без залога до 3 млн рублей24.11.2021 10:43
Экономика 24.11.2021 10:43
«Волгоградэнергосбыт» взыскал более 100 млн рублей долгов с населения24.11.2021 10:06
Экономика 24.11.2021 10:06
Банк «Открытие» стал лауреатом премии Frank Mortgage Award 202124.11.2021 09:55
Экономика 24.11.2021 09:55
Волгоградское МУП распродает активы23.11.2021 18:06
Экономика 23.11.2021 18:06
Инвесторы в шоколаде: клиенты группы «Открытие» заработали более 13% годовых в результате исполнения стратегии «Структурированная» (Nestlé)23.11.2021 16:16
Экономика 23.11.2021 16:16
СберИндекс: На первичном рынке жилья в России замедлился рост цен23.11.2021 15:49
Экономика 23.11.2021 15:49
ВТБ запустил вклад для состоятельных клиентов с доходностью 8,04% годовых23.11.2021 15:49
Экономика 23.11.2021 15:49
Банк «Открытие»: более 70% жителей ЮФО никогда не обращались к психологам и психотерапевтам23.11.2021 14:43
Экономика 23.11.2021 14:43
Реклама