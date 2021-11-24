Экономика

Инвестиции в ж/д инфраструктуру Волгоградской области превысили 37 млрд рублей

Экономика 24.11.2021 12:10
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24.11.2021 12:10


Инвестиционные программы по развитию железнодорожной инфраструктуры в Волгоградской области выполняются в полном объеме. В модернизацию путевого хозяйства и вокзальных комплексов, строительство мостов и путепроводов на территории региона в 2016-2020 годах инвестировано 37,6 миллиарда рублей. "Надеюсь на системное продолжение данной работы", - отметил сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров по видеоконференцсвязи с руководителями филиалов РЖД и глав регионов РФ. Железнодорожники подвели промежуточные итоги работы и отметили наиболее отличившиеся подразделения. Так, Приволжская железная дорога по итогам третьего квартала текущего года заняла первое место среди всех филиалов РЖД. Такие показатели подразделению удалось добиться впервые за 17 лет. Волгоградский губернатор поздравил железнодорожников, отметив, что на территории региона им удается реализовать серьезные инфраструктурные и социально-экономические проекты. В качестве примера была отмечена комплексная реконструкция участка железнодорожного пути М. Горького-Котельниково, где в октябре текущего года был открыт новый железнодорожный мост.

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