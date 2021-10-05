Министр транспорта РФ удаленно открыл ж/д мост под Волгоградом

Экономика 05.10.2021 15:05
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05.10.2021 15:05
Сегодня открыто движение по новому железнодорожному мосту через Волго-Донской канал под Волгоградом. Старт движению по видеосвязи дал гендиректор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров в присутствии министра транспорта РФ Виталия Савельева и губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.
Железнодорожный мост через Волго-Донской канал протяженностью 155 метров расположен в Светлоярском районе Волгоградской области на перегоне Горнополянский – Канальная. Открытие нового моста и второго пути на этом участке увеличит объемы движения в направлении портов Азово-Черноморского бассейна в обход Волгограда почти в пять раз – до 154 пар поездов в сутки и повысит скорость движения грузовых поездов по перегону до 90 км/ч.
Работы по строительству моста начались в 2020 году в рамках комплексной реконструкции участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского узла. При возведении объекта специалисты применили уникальную технологию сборки пролетного строения с использованием высокотехнологичного гидравлического оборудования. Такое решение позволило продолжать навигацию по Волго-Донскому каналу во время монтажа конструкции длиной 88 метров и почти вдвое сократить сроки строительства.
Фото: Приволжской железной дороги
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