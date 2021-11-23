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ŠKODA KAROQ: успешный представитель модельного ряда марки

Полезно знать 23.11.2021 16:02 Реклама
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23.11.2021 16:02 Реклама


С момента своего дебюта в 2017 году ŠKODA KAROQ значительно способствовал успеху чешского бренда. Как и его «старший брат» KODIAQ, городской кроссовер марки привлек большое количество клиентов и получил признание ведущих автомобильных изданий по всему миру, сыграв ключевую роль в развитии компании за последние годы. С 2017 года было выпущено более полумиллиона экземпляров KAROQ. В 2020 году и первой половине 2021 года KAROQ стал самым продаваемым SUV чешской марки и второй по популярности моделью после OCTAVIA. Онлайн-премьера обновленного ŠKODA KAROQ состоится 30 ноября.
Мартин Ян (Martin Jahn), член Совета директоров ŠKODA AUTO, ответственный за продажи и маркетинг: «Отличающийся просторным салоном и функциональностью, характерной для автомобилей ŠKODA, KAROQ быстро завоевал сердца клиентов. Он стал нашим самым популярным SUV в прошлом году и в первой половине 2021 года, что подтверждает важность этой модели в портфолио марки. Я убежден, что обновленный KAROQ продолжит историю успеха и привлечет к бренду еще больше новых клиентов».
Премьера ŠKODA KAROQ в 2017 году стала вторым большим этапом в реализации кампании по развитию в сегменте внедорожников и SUV, получившей настоящий успех: в 2020 году эти модели составили почти 40% мировых продаж чешского автопроизводителя. Причем в 2020 году и первой половине 2021 года KAROQ стал самым продаваемым SUV марки и второй по популярности моделью ŠKODA, уступив только легендарной OCTAVIA. С 2017 года с конвейера сошло более 500 тыс. автомобилей KAROQ, которые сегодня продаются более чем в 60 странах мира. Производство этой модели ŠKODA налажено в Чехии, Словакии, а также России и Китае.
Выразительный дизайн и характерные для ŠKODA преимущества
Как и семейный внедорожник KODIAQ, KAROQ воплощает в себе тот же выразительный язык дизайна с характерными кристаллическими элементами, динамичными формами и четкими гранями. В названии модели, традиционно для всех представителей SUV марки ŠKODA, первой буквой стала K, а последней – Q. Имя автомобиля отсылает к языку народа алутиик, коренных жителей Аляски. 
Компактные габариты делают KAROQ оптимальным выбором для города, в то время как возможности внедорожного режима и большой дорожный просвет, а также возможная к заказу система полного привода позволяют этому SUV одинаково уверенно чувствовать себя в любых условиях. Благодаря просторному салону и вместительному багажнику KAROQ является идеальным автомобилем для семей и клиентов, ведущих активный образ жизни. Кроме того, автомобиль предлагает превосходный уровень активной и пассивной безопасности, широкий набор систем помощи водителю, еще больше комфорта и передовые мультимедийные функции.
Многочисленные награды от автомобильных изданий по всему миру
ŠKODA KAROQ завоевал не только популярность среди клиентов, но и любовь со стороны автомобильных журналистов по всему миру, что подтверждают многочисленные награды, присужденные городскому кроссоверу с 2017 года. 
В первый год продаж KAROQ получил признание от самых авторитетных изданий Германии, крупнейшего рынка для ŠKODA. Так, журнал Auto Bild наградил автомобиль премией «Золотой руль» в номинации «Компактный SUV», а журнал Auto motor und sport присудил ему награду AUTONIS за лучший дизайн в сегменте. 
Помимо этого, три раза подряд KAROQ опережал своих конкурентов и побеждал в конкурсе Auto Trophy журнала Auto Zeitung как лучший импортный автомобиль в сегменте SUV стоимостью до 25 000 евро в 2017, 2018 и 2019 годах. 
В 2018 году он был признан лучшим импортным автомобилем в сегменте компактных SUV и внедорожников по итогам голосования читателей Auto motor und sport. 
Тогда же он стал «Автомобилем года» в Чехии и Греции, лучшим SUV года в Болгарии и получил премию The Fleet News Awards в Великобритании. 
Немецкий журнал о корпоративном транспорте Firmenauto три года подряд – с 2019 по 2021 – присуждал KAROQ титул корпоративного автомобиля года в категории компактных SUV и кроссоверов.
 В 2021 году, помимо победы в номинации «Лучший семейный SUV» британского журнала What Car?, KAROQ также получил две награды в России: титул «Автомобиль года» по версии издания «Авторевю» и Гран-При журнала «За рулем» в категории «Компактные полноприводные кроссоверы».
Записаться на тест-драйв  нового ŠKODA KAROQ можно у официального дилера ŠKODA компании «Волга-Раст-Октава» по адресу: г.Волгоград, ул.К.Либкнехта, 19 а, по тел: +7 (8442) 55 23 55 или на сайте.

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