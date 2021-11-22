Во флагманском офисе Открытие Private Banking открылась выставка работ Оксаны Мась

Экономика 22.11.2021 15:21
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22.11.2021 15:21
Открытие Private Banking – подразделение банка «Открытие» по работе с состоятельными клиентами – выставил в своем офисе на Остоженке экспозицию работ известной художницы, философа, теоретика и популяризатора современного искусства Оксаны Мась.
Экспозиция представлена партнером банка «Открытие» – галереей a-s-t-r-a. Это галерейный проект, созданный предпринимателем и коллекционером Алиной Крюковой в 2018 году для продвижения искусства среди нового поколения ценителей и популяризации коллекционирования как неотъемлемой части стиля жизни современного человека. a-s-t-r-a входит в Ассоциацию галерей России.
Оксана Мась участница 54-й Венецианской биеннале (с сольным проектом), 55-й Венецианской биеннале, биеннале «Женщины и искусство» в Шардже, ОАЭ, многочисленных международных выставок: Art Basel Miami, Frieze, FIAC и др. Работы Оксаны продаются на аукционах Sotheby’s, Christie’s и Phillips и находятся в музейных и частных коллекциях, таких как Московский музей современного искусства, Stella Art Foundation, Фонд BREUS, коллекция Joerg Bongartz.
В экспозиции Открытие Private Banking представлено 15 работ Оксаны Мась из серий разных лет, созданных в различных техниках. Среди них – работы из проектов «Total WI-FI», «Biomorphic realism», серия «Files of memory». Венчает экспозицию работа «Mars Eclipse – Meridian» из проекта «Mandala Dance EAST». Художница использует акрил, масло, золотую и серебряную поталь, специальные лаки, авторские стикеры, работает в технике коллажа. Кроме несомненных художественных достоинств, все произведения имеют коллекционную ценность.
Выставка продлится до середины февраля 2022 года.
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