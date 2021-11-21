За кражи из люксовых автомобилей в Волгограде задержали ростовчанина











33-летний житель Ростовской области задержан за серию краж из дорогостоящих автомобилей. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в полицию обратились несколько владельцев авто бизнес-класса, которые сообщили о том, что неизвестные разбивали стекла дверей и похищали из салона имущество из машин, припаркованных на улицах города. Личность подозреваемого была установлена. Для задержания ранее судимого за кражи и разбойное нападение злоумышленника полицейские выезжали в Самару, куда он направился из Волгограда. Мужчина уже сознался в совершенных преступлениях. Установлена причастность задержанного к совершению пяти таких краж на территории Центрального и Ворошиловского районов.