Ворошиловский торговый центр дарит подарки покупателям





Ворошиловский торговый центр с 15 ноября 2021 г. по 08 января 2022 г.дарит подарки своим покупателям. Получить их может каждый, кто любит шопинг, но для этого надо выполнить ряд условий.

Пошаговая инструкция для желающих стать счастливым обладателем подарка

– совершите покупку от 3000 руб. в одном чеке в любом магазине ТЦ «Ворошиловский» (кроме гипермаркета «Перекресток») в период с 15.11.2021г. по 08.01.2022г.:

– предъявите чек на промостойке на 1 этаже ТЦ «Ворошиловский»;

– заполните купон-анкету участника акции;

– получите скретч-карту и сотрите защитный слой, под которым спрятан подарок или упаковка подарка;

– получите гарантированный подарок: ручку, брелок, кружку, шейкер, спортивную бутылку, термокружку, термос, шапку или перчатки, услугу упаковки подарка.

В итоге, вы становитесь участником розыгрыша главных призов – шопинг-сертификатов на сумму до 30000 руб., а также подарков от арендаторов ТЦ «Ворошиловский».

Розыгрыш состоится 08 января 2022 года в 15:00 на YouTube-канале и в Instagram ТЦ «Ворошиловский», участвуют все выданные купоны.



