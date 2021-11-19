Массовое производство суррогатных коктейлей прикрыли в Волгограде











Полицейские Волгоградской области пресекли деятельность группы, которая специализировалась на изготовлении и реализации немаркированной алкогольной продукции в промышленных масштабах. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, оперативники Волгограда и Волжского задержали троих подозреваемых, которые на территории складских помещений изготавливали слабоалкогольные коктейли и напитки.





Обычная водопроводная вода смешивалась со спиртом, а затем в жидкость добавлялся пищевой концентрат. Тара и оборудование не проходили санитарную очистку. Наносимые на продукцию QR-коды, содержащие информацию о дате изготовления, номере партии и сроке годности, а также иная маркировка и этикетки изготавливались без прохождения регистрации в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка.





Ассортимент состоял из 15 наименований. В течение рабочей смены сообщникам удавалось приготовить около двух тонн суррогата, который в дальнейшем сбывался через розничную торговую сеть. Причем владельцы точек по продаже пивной и иной алкогольной продукции не интересовались ни качеством товара, ни подлинностью сопроводительных документов.





Следователями совместно с оперативниками, экспертами-криминалистами и кинологами при участии Росгвардии по адресам проживания фигурантов, в складских и производственных помещениях проведены обыски, в результате которых изъято свыше 3,5 тонны алкоголя, 200 литров спирта, две установки для производства спиртосодержащей продукции объемом около двух тысяч литров каждая, мобильные телефоны, компьютеры, флеш-накопители, денежные средства, а также черновые записи.

В отношении троих подозреваемых возбуждено уголовное дело. Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению торговых точек, где реализовывался суррогат.



