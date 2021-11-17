









Инспекторы ГИБДД задержали сегодня на посту ДПС под Волгоградом 22-летнего жителя Владимирской области, который разыскивается за убийство двух женщин в Коврове. Как сообщили в региональном главке МВД, на стационарном посту ДПС в Городищенском районе Волгоградской области для проверки документов полицейские остановили такси, следовавшее из Коврова в Астрахань. В салоне находился пассажир - 22-летний житель Владимирской области. В ходе проверки документов было установлено, что молодой человек находится в розыске как подозреваемый в совершении двойного убийства. Оно произошло 15 ноября в городе Ковров Владимирской области. Преступник зарезал 42-летнюю женщину и ее 22-летнюю дочь. По предварительной информации, подозреваемый пошел на преступление из ревности.

Задержанный доставлен в отдел полиции. В ближайшее время он будет передан инициаторам розыска.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области