Крыша цеха загорелась на заводе «Красный Октябрь» в Волгограде

Происшествия 17.11.2021 10:00
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17.11.2021 10:00
Сегодня на территории завода "Красный Октябрь" в Волгограде произошло возгорание в здании листопрокатного цеха. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре на проспекте Ленина в Краснооктябрьском районе поступило на пульт оперативного дежурного в 09:30. К месту происшествия выдвинулись пожарно-спасательные подразделения МЧС России.
По прибытии установлено, что происходит горение кабелей под кровлей в двухэтажном здании листопрокатного цеха на площади 100 погонных метров. Огонь перекинулся на техническое масло, поэтому дым от пожара окрасился в черный цвет. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
В ликвидации пожара задействованы 37 человек и 15 единиц техники.
UPD: В 10:10 возгорание удалось локализовать. В 11:24 пожар был полностью потушен.
Дальнейшая информация уточняется.
Фото: Дмитрий Умбертович, ГУ МЧС России по Волгоградской области. Видео: Анна Храмова.
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