Крыша цеха загорелась на заводе «Красный Октябрь» в Волгограде











Сегодня на территории завода "Красный Октябрь" в Волгограде произошло возгорание в здании листопрокатного цеха. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре на проспекте Ленина в Краснооктябрьском районе поступило на пульт оперативного дежурного в 09:30. К месту происшествия выдвинулись пожарно-спасательные подразделения МЧС России.

По прибытии установлено, что происходит горение кабелей под кровлей в двухэтажном здании листопрокатного цеха на площади 100 погонных метров. Огонь перекинулся на техническое масло, поэтому дым от пожара окрасился в черный цвет. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

В ликвидации пожара задействованы 37 человек и 15 единиц техники.

UPD: В 10:10 возгорание удалось локализовать. В 11:24 пожар был полностью потушен.

Дальнейшая информация уточняется.









Фото: Дмитрий Умбертович, ГУ МЧС России по Волгоградской области. Видео: Анна Храмова.