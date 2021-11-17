Суд расторг сделку бизнес-леди с волгоградской подземкой

Расследования 17.11.2021 10:21
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17.11.2021 10:21
Арбитражный суд признал недействительным договор аренды муниципального имущества, заключенного МУП «Метроэлектротранс» с предпринимателем Эктовой. С иском в суд обратилась прокуратура Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». Ранее прокуратурой Волгоградской области проводилась проверка законности передачи МУП «Метроэлектротранс» г.Волгограда в аренду ИП Эктовой Э.С. муниципального имущества. Как следует из материалов надзорной проверки, 14 сентября прошлого года на официальном сайте www.torgi.gov.m было размещено сообщение МУП «Метроэлектротранс» об объявлении открытого аукциона на право заключения договора аренды части объекта муниципального недвижимого имущества – части строения пешеходного перехода линии скоростного трамвая станции «Профсоюзная».
В соответствии с протоколом заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе от 7 октября 2020 года данный аукцион признан несостоявшимся, договор аренды части муниципального недвижимого имущества площадью 130 кв.м был заключен с единственным участником – ИП Эктовой Э.С.
При этом стоимость 1 кв.м арендуемой площади в сумме 504 рубля в месяц с учетом НДС была рассчитана МУП «Метроэлектротранс» на основании отчета об оценке экспертной организации от 27 декабря 2019 года. В то же время в силу положений законодательства итоговая величина рыночной стоимости объекта оценки, определенная в отчете, является рекомендуемой для целей определения начальной цены предмета аукциона или конкурса в течение 6 месяцев с даты составления отчета. Также в аукционной документации содержались противоречивые сведения о начальной цене договора аренды, пояснила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
Более того, впоследствии 2 февраля 2020 года МУП «Метроэлектротранс» и ИП Эктовой Э.С. заключено дополнительное соглашение к договору аренды, согласно которому были изменены площадь объекта аренды и размер фиксированной ежемесячной арендной платы. Однако это запрещено действующим гражданским законодательством.
Решением Арбитражного суда Волгоградской области требования прокуратуры области удовлетворены в полном объеме.
Судебное решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке.
Напомним, странностями в договоре, заключенным муниципальным предприятием и предпринимателем, которая установила в подземке торговые павильоны, заинтересовались и в УФАС. Однако в МУП «Метроэлектротранс» не согласились с претензиями антимонопольного ведомства и пытались убедить ведомство в законности своих действий.
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