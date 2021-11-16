Борьба с коррупцией

В Волгограде врачу грозит до 12 лет за продажу 27 липовых сертификатов о вакцинации

Борьба с коррупцией 16.11.2021 08:54
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16.11.2021 08:54




Бывший врач-терапевт одной из поликлиник Волгограда стал фигурантом уголовного дела за получение взяток и служебный подлог. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, мужчина обвиняется в том, что фиктивно привил 27 человек от коронавируса, за что получил от них в общей сложности около 171 тысячи рублей. 26-летний доктор, который работал в составе прививочной бригады,  уничтожал неиспользованную вакцину, после чего передавал сфальсифицированные сертификаты для внесения сведений о вакцинации граждан в единую государственную информационную систему здравоохранения.
Разоблачили медика  сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование дела продолжается.
Между тем, наказание по статье за взятки предусматривает штраф  в размере от двух миллионов до четырех миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, или в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет. Также суд может  за это преступление  лишить человека  свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет.
Видео СУ СК по Волгоградской области.

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