Под Волгоградом торопливый водитель чуть не убил ребенка

Происшествия 15.11.2021 10:02
0
15.11.2021 10:02
Восьмилетняя девочка пострадала в столкновении двух легковых автомобилей в Волгоградской области. Как сообщили в региональном главке МВД, авария произошла на 60 км автодороги между городами Ленинский и Волжский.
По предварительной информации, 38-летний водитель Skoda Octavia не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с попутной автомашиной Volkswagen Caddy. В результате ДТП пострадала несовершеннолетняя пассажирка Skoda. Девочку доставили в больницу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
Реклама
Подросток украл из павильонов в Волгограде конфеты и петарды15.11.2021 14:19
Происшествия 15.11.2021 14:19
Мчавшийся на красный водитель Mercedes устроил массовое ДТП в Волгограде15.11.2021 11:15
Происшествия 15.11.2021 11:15
Легковушка на встречке влетела в грузовик-холодильник в Волжском15.11.2021 10:14
Происшествия 15.11.2021 10:14
В Волжском под колеса автомобилей попали двое детей14.11.2021 10:24
Происшествия 14.11.2021 10:24
В Волгограде произошла авария с троллейбусом и двумя автомобилями13.11.2021 17:31
Происшествия 13.11.2021 17:31
В Волгограде отменили дачные электрички13.11.2021 09:55
Происшествия 13.11.2021 09:55
Легковушка влетела в грузовик на трассе в Волгоградской области13.11.2021 09:52
Происшествия 13.11.2021 09:52
В Волгоградской области женщина-водитель сбила насмерть велосипедиста13.11.2021 09:35
Происшествия 13.11.2021 09:35
Волжанина поймали за кражей пожертвований в храме12.11.2021 15:50
Происшествия 12.11.2021 15:50
Два человека погибли в чудовищной ночной аварии под Волгоградом12.11.2021 10:40
Происшествия 12.11.2021 10:40
Легковушку расплющило после столкновения с прицепом тягача в Волгоградской области12.11.2021 10:38
Происшествия 12.11.2021 10:38
Вандалы исписали новый памятник жертвам Холокоста11.11.2021 16:09
Происшествия 11.11.2021 16:09
Сотни конопляных веников изъяли в частном доме под Волгоградом11.11.2021 10:14
Происшествия 11.11.2021 10:14
В Волгограде иномарка с мертвым водителем врезалась в легковушку11.11.2021 10:08
Происшествия 11.11.2021 10:08
У пассажира авиарейса «Волгоград-Баку» изъяли доллары США10.11.2021 12:40
Происшествия 10.11.2021 12:40
Реклама