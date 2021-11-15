Под Волгоградом торопливый водитель чуть не убил ребенка





Восьмилетняя девочка пострадала в столкновении двух легковых автомобилей в Волгоградской области. Как сообщили в региональном главке МВД, авария произошла на 60 км автодороги между городами Ленинский и Волжский.

По предварительной информации, 38-летний водитель Skoda Octavia не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с попутной автомашиной Volkswagen Caddy. В результате ДТП пострадала несовершеннолетняя пассажирка Skoda. Девочку доставили в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области