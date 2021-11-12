Экономика

Открытие Private Banking запустил «Налоговый сheck up» для состоятельных клиентов

Экономика 12.11.2021 11:22
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12.11.2021 11:22


Открытие Private Banking – подразделение банка «Открытие» по работе с состоятельными клиентами – предлагает пройти Налоговый сheck up.
Благодаря новой услуге клиенты смогут провести аудит структуры активов и доходов на предмет налоговых и валютных рисков, получить рекомендации по устранению выявленных рисков, понять сроки уплаты своих налогов, заказать услугу по подготовке и подаче налоговой декларации.
Чтобы воспользоваться бесплатной услугой Налоговым check-up, клиент прайвета может обратиться к персональному банкиру для назначения встречи с юристом. Юрист проводит с клиентом встречу, разъясняя налоговые обязанности по российскому законодательству. По итогам встречи клиент получает памятку с выводами о его налоговых обязанностях и экспертные рекомендации юриста.
Расширенная версия Налогового cheсk-up проводится по запросу клиента. Этот вариант включает детальный анализ ситуации клиента с изучением всех необходимых документов и подготовку персонального заключения о корректности исполнения требований налогового и валютного законодательства.
Для проведения Налогового check-up в отношении доходов, полученных в 2021 году, можно воспользоваться новой услугой до февраля 2022 года.
Также клиентам Открытие Private Banking стали доступны налоговый календарь на 2021-2022 год с важными датами, памятка по налогообложению активов, дайджест актуальных новостей для клиентов, sms- и email - напоминания о важных налоговых событиях.
Подробности о новой услуге можно узнать у персонального банкира.

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